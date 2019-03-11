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11.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия, США
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Европа отворачивается от США в сторону России

Германия станет центральной державой Европы, которая все больше выражает недовольство американской политикой.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия позиционируют себя как новая центристская держава внутри Европы. И она отходит от американского повеления, нам очень не нравится, как американцы разговаривали с нами на конференции по безопасности, как они хотят поучать нас в вопросах энергетической безопасности», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что одним из ключевых вопросов в новой политики Германии является сотрудничество и добрые отношения с Россией.

«И Германия будет лидером внутри Европы, посмотрим, поддержат её другие страны или нет, я думаю, кто поддержит, а кто – нет. Германия будет лидером в том, чтобы создавать новые идеи европейской безопасности, и это, естественно, ведёт на восток, к России, к лучшему добрососедскому сотрудничеству с Россией», – добавил политолог.

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