Европа переходит к плану Б: поскольку свои склады пусты, оружие для Украины будут покупать в США

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Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет, что Европа готовится закупать оружие у США для продолжения военной помощи Украине, поскольку у Трампа не намерены возобновлять открытую при Байдене благотворительную «лавочку».

«Европейские страны рассматривают возможность закупки американского оружия для передачи Киеву, если США откажут Украине в военной помощи. Такое решение может быть принято из-за дефицита у Евросоюза собственных запасов вооружений и производственных мощностей для их наращивания», – говорится в публикации.

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«У Европы нет ни запасов оружия, ни возможности сделать их достаточно большими, так как становится ясно, что США больше не будут поставлять. Белый дом также отказался от призывов Европы продолжать настаивать на том, чтобы заставить президента России Владимира Путина согласиться на немедленное прекращение огня путем ужесточения санкций», – добавляет агентство.

Запасы американской помощи, ранее утвержденной экс-президентом США Джо Байденом, могут исчерпаться уже летом 2025 года, уточняет Bloomberg.

Дальнейшее вооружение Украины, по словам источников агентства, поможет сдержать наступление российской армии и усилить давление на Владимира Путина в рамках прекращения войны.

Агентство отмечает, что ранее ЕС кормил Украину обещаниями собственной помощи, но после ревизии на военных складах, концепция поменялась.

«Теперь предложение, которое «набирает все больше доверия», заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину», – говорится в материале.

В ЕС осталась лишь одна страна, которая четко заявила, что не соьирается тратиться на Украину. Венгрия не собирается финансировать украинскую армию, поскольку считает долгом защищать свой народ, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети Х.

«Нам нужно инвестировать в собственные армии, но они ожидают, что мы будем финансировать украинскую — миллиардами, на протяжении многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — сказал Орбан.

Двумя днями ранее, 23 мая, Совет Евросоюза заявил, что отношении Будапешта хотят применить статью 7 Договора о ЕС, которая позволяет ограничить право голоса страны-члена в случае серьезного риска нарушения ценностей ЕС. Этот вопрос будет обсуждаться 27 мая.

На уходящей неделе министр финансов Украины Сергей Марченко предложил Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года. Такую идею он озвучил на встрече финансового блока «Большой семерки» в Канаде.