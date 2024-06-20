Поскольку западные страны не хотят сотрудничать с Киевом в дипломатической сфере, Украине надо объявить о «перезапуске дипломатии».

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я пытаюсь пояснить европейцам – давайте объединим усилия. Где-то общие посольства, где-то ещё что-то. Они отвечают: «Классная идея, но от всех ваших инициатив хватаемся за сердце» . Кстати, поляки открыты, французы тоже. А некоторые страны сложные», – переживал Климкин.

«Наша дипломатия доживает последние годы. Будет что-то между столицами, будет что-то через гражданское общество. Дипломаты будут нужны, но их нужно перезагружать.

Если мы это начнём, сбалансированно пытаясь говорить со всем миром – может, мы что-то и сдвинем», – бредил укро-дипломат.