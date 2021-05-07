Европа плюнула на Украину, но не примет позицию России по Донбассу – Рар

07.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Европа устала от Украины и понимает, что Киев интерпретирует Минские соглашения так, как удобно ему, но не хочет критиковать «незалежную», поскольку это усилит позиции России.

Об этом в эфире телеканала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сразу заявила, что она жалеет, что подписала Минские соглашения, хотя она подписала, потому что иначе была бы капитуляция. И они только потом поняли, что подписали фактически признание непризнанных республик. После этого они начали откат, начали интерпретировать любые вопросы, которые были записаны в рамках этих соглашений. Не хотели признать ни в коем случае сепаратистских руководителей, не хотели проводить выборы и дать региону автономию, а только требовали чтобы российские войска вышли, даже не российские войска – российские советники, и отдали бы Украине контроль над границей и Донбассом. Россия говорит, что им не верит что они завтра ведут украинские войска будут сажать население.

Запад, я думаю, тоже понял российскую аргументацию. Но против Украины никто не может выступать на Западе, потому что, если Украину будут критиковать, это усилит позиции России. И это будет означать, что на Донбассе появится второе Приднестровье и появятся непризнанная, но поддерживаемая Россией республика. И эта территория уйдёт полностью от Украины, как ушёл Крым. На Западе всё это понимают.

Здесь прагматизм есть, но здесь просто стукают кулаком и говорят, что Россия должна покинуть этот регион и он должен вернуться в Украину, потому что это часть Украины – «есть международное право, мы этого хотим, мы стоим на страже международного права».

Мне кажется, что Германия и Франция потеряли интерес к Украине, поскольку они понимают, что ничего сделать не могут. Европа расколота. Смотрите, как себя ведут британцы, которые тогда обиделись, что их не приняли в Нормандскую группу. Они тоже хотели махать шашками. И поляки этого хотели. Слава Богу, Меркель и Макрон их туда не приглашают», – заключил Александр Рар.