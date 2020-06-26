26.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, миграция, Политика, Россия
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Европа по-тихому отгораживается стеной от внешнего мира


Европейские либералы пытаются выглядеть белыми и пушистами, а потому не рассказывают о предпринимаемых ими мерах против мигрантов.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил экс-министр промышленности и торговли Чехии, директор Института прикладной экономики Ян Младек, отвечая на вопрос, какова вероятность, что после нынешнего кризиса Старый Свет обнесет себя забором, препятствующим появлению нежелательных гостей.

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«Такой забор уже строится. Но только политическая элита лицемерит, не хочет вслух признавать это. И многие государства по отдельности тоже стараются решить эту проблему. Например, Венгрия. Или Дания. Вы знаете о том, что Дания еще три года назад обнесла себя ограждением? Правда, власти объяснили это желанием защитить страну от чумы, поражающей диких кабанов», – отметил эксперт.

«Европа устроена так, что наши либералы хотят выглядеть хорошими и пушистыми и в то же самое время опасаются прихода новых мигрантов, прекрасно сознавая, чем это грозит», – резюмировал Младек.

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