Европа под предлогом коронавируса избавится от мигрантов с Украины

03.04.2020, Киев, Игорь Петров

Закрытие границ странами Евросоюза для борьбы с эпидемией коронавируса приведет к тому, что в будущем украинские мигранты и заробитчане потеряют доступ в ЕС.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поиграют все в панику, сколько надо, а потом все мировые лидеры скажут, что коронавирус – это надолго. Эта тема будет появляться сезонно, осенью-весной. Они будут снимать карантин у себя в странах, но не будут к себе никого пускать. Скажут, что у них там точно есть коронавирус, у себя мы его поборем, но к себе пускать никого не будем.

Мы увидим прекращение человеческой миграции в мире. Не будет больше туристических потоков, миллионов этих туристов. Не будет больше заробитчан, которые миллионами шатались туда-обратно.

Европа сейчас закроет свои границы, и никого из заробитчан они не будут пускать, мигрантов. Все сейчас под коронавирус решают свои вопросы. А потом нам всем расскажут, что коронавирус будет перманентно жить, как грипп. Живем же мы с гриппом сезонно, и с ОРВИ», – сказал Корнейчук.