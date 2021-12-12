Европа потакает созданию в Боснии экстремистского государства

ЕС игнорирует формирование в центре Европы государства, отстаивающего принципы радикального исламизма – боле того, Запад потакает этому. Речь идет о мусульмано-хорватской федерации – части Боснии и Герцеговины, которая притесняет вторую часть страны – Республику Сербскую.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно у меня был разговор. Я объяснял: вы почитайте исламскую декларацию отца Изетбеговича (член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман – ред.) Алии – он хочет шариатскую страну в сердце Европы. Сербы не согласны, хорваты не согласны. Я спрашиваю Европу: а вы согласны иметь шариатское государство? Мы не против Ислама, это традиционная у нас религия… Но отец Изетбеговича сидел еще в Югославии за экстремизм. А сейчас его декларация стоит на главной полке в МИД Боснии. Но никто не читает, к сожалению, какие у них намерения», – сказал Перович.

По его словам, представители Запада последовательно лишают Республику Сербскую полномочий в рамках Боснии и Герцеговины, но при этом всячески укрепляют мусульмано-хорватскую федерацию. В частности сербов заставили закрыть все предприятия бывшего югославского ВПК, в то время как бошняки активно вооружаются.

«У нас в Республике Сербской ничего не работает, нам запретили производить военную технику, а в мусульманской федерации почти все работает. Они и пушки производят, и гаубицы, и разные страшные штуки. Много экспортируют. Разоружили тогда еще. Все вооружение было передано НАТО, которые имеют три или четыре базы в Боснии и Герцеговине. Все остальное было передано боснийской армии. У нас есть только полиция и одно подразделение спецназа. Но у них пистолеты и автоматы. У них нет танков, ракет, самолетов… Кстати, есть информация, что вторая часть страны вооружилась. Изетбегович не скрывает этого и явно угрожает. Запад на это не реагирует. У них есть и пушки, ракеты, гранатометы и много чего еще. Когда ему сказали, что он отпугивает инвесторов, он сказал: пусть подождут. Если бы это сказал Милорад Додик (член Президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской – ред.), его бы сразу арестовали, бросили десант. А оттуда идут открытые угрозы, и Запад молчит», – сказал Перович.

В 2001 году 6 из 11 террористов, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке, имели боснийские паспорта. Также расстрел редакции французского журнала «Шарли Эьбдо» в 2015 году был произведен из боснийского оружия.