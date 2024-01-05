Европа превращается в мировое захолустье – экс-депутат польского Сейма

Главной проблемой европейских государств является вассальная зависимость от США.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил кандидат политических наук, экс-депутат польского Сейма, Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С польской точки зрения ничего существенно не изменилось. Прошли парламентские выборы, в результате которых неоконсерваторов, которые находились у власти последние восемь лет, заменили такие же проамериканские неолибералы.

Конечно, происходят некоторые изменения во внутренней политике Польши. К сожалению, 2023 год был продолжением глубочайшего кризиса, в котором находится вся Европа, включая Польшу.

Этот кризис связан с отсутствием самостоятельной внешней политики. Мы видим, что у ведущих игроков Европы, например, Германии, не хватает силы и решительности, чтобы попытаться вести самостоятельную политику, не подчиняться интересам США», – сказал Пискорский.