Европа превращается в мировое захолустье – экс-депутат польского Сейма
Главной проблемой европейских государств является вассальная зависимость от США.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил кандидат политических наук, экс-депутат польского Сейма, Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С польской точки зрения ничего существенно не изменилось. Прошли парламентские выборы, в результате которых неоконсерваторов, которые находились у власти последние восемь лет, заменили такие же проамериканские неолибералы.
Конечно, происходят некоторые изменения во внутренней политике Польши. К сожалению, 2023 год был продолжением глубочайшего кризиса, в котором находится вся Европа, включая Польшу.
Этот кризис связан с отсутствием самостоятельной внешней политики. Мы видим, что у ведущих игроков Европы, например, Германии, не хватает силы и решительности, чтобы попытаться вести самостоятельную политику, не подчиняться интересам США», – сказал Пискорский.
Он подчеркнул, что такими темпами Европу ждут серьёзные беспорядки и упадок.
«Экономические показатели 2023 года показывают, что Европа из ведущего региона в мировой экономике скатывается в сферу экономических и социальных периферий. Экономический кризис будет сопровождаться социальными волнениями и социальной деградацией всего континента», – добавил эксперт.
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