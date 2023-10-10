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Европа, наплевав на декларируемые ею принципы, решила узаконить дискриминацию граждан РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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По его словам, сегодня быть гражданином России в Европе «означает быть пораженным в правах по принципу гражданства. Автор напоминает, что европейские страны, кичившиеся своими демократическими ценностями, запрещают россиянам ввозить личные авто, смартфоны, косметику.

«Запрет ввоза еще не самый радикальный шаг европейцев, гражданин России не может быть спокойным за свою собственность в ЕС. Например, с мая месяца в Германии у россиян конфискуют личные авто на российских номерах. Ну как не вспомнить запрет нацистов в отношении евреев иметь собственность, ездить на велосипедах, находится в общественных местах», – проводит аналогию Медведчук.

Он убежден, что сегодня Европа «не учит Украину строить свободную страну, а сама учится творить беспредел и беззаконие по украинскому образцу», поскольку нет никаких правовых оснований лишать россиян в Европе личного имущества.

Автор цитирует принятую ООН Декларацию прав человека, в которой говорится, что «не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит».

«Классический нацизм начинается с того, что определенные политические силы призывают грабить и издеваться над различными группами людей, а государство предоставляет им такую возможность, делая беззаконие законом. Но от того, что грабеж узаконен, он не перестает быть грабежом. Такое государство, которое покрывает беззаконие, перестает быть государством, как это произошло с Украиной. Европа превращается в Украину. По крайней мере, многие европейские руководители уже напоминают клоунов. При этом клоунов не только злых, но и ограниченных. Только гражданам от таких руководителей становится не до смеха, они нищают, их права ущемляются, а жизнь и свобода всегда находятся в опасности. Украина тоже начинала с русофобии, а закончила потерей государственности, половины населения страны, территорий, крахом экономики. Неужели этот опыт ничему не учит Европу, где многие политики славят достижения украинской «демократии». Ведь прославление так называемой украинской «демократии», это и есть отказ от тех цивилизационных принципов, которыми так гордились в Европе», – резюмирует Медведчук.