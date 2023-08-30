Европа приготовилась свалить на США погибающую Украину – эксперт

Европейские политические элиты не обладают суверенитетом, чтобы самостоятельно принять решение о восстановлении и возобновлении работы «Северного потока», даже под угрозой замерзнуть этой зимой. Но если на них будут скидывать ответственность за Украину, они вполне вероятно сольют ее под предлогом процветающей там коррупции.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» публицист и обозреватель Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе до людей-то уже давно дошло, особенно до промышленников, до бизнеса и до населения тоже, потому что там за эти пару лет существенно выросли тарифы на ЖКХ, электричество, отопление и всё прочее, в некоторых местах в 5-7 раз выросло. При этом проблема в том, что до элиты европейских стран не доходит. Элиты не самостоятельны в принятие решений, у них нет реального суверенитета, они действуют в фарватере американских методичек и, соответственно, делают только то, что им прикажут. И собственного пространства для манёвра у них нет. Политики, которые иначе думают и хотели бы что-то поменять, они находятся в оппозиции, в меньшинстве и не у рычагов принятия решений. И всякие там «зелёные» в Германии абсолютно полностью подконтрольны американцам. Поэтому никаких сдвигов, по крайней мере, пока, в их политике нет», – отметил Роджерс.

Однако, если США, как об этом говорят эксперты, решат полностью перекинуть военный конфликт на Украине на баланс ЕС, то Брюссель вполне вероятно найдет повод, чтобы избавить себя от этой ответственности.

«Да, они рассматривают варианты того, что они, допустим, Украину сольют по афганскому сценарию, под тем или иным предлогом. В общем-то, подготовка общественного мнения к этому уже идёт достаточно давно. В общем-то, в этом есть и перекладывание ответственности за провал на Украине. И это тоже уже произошло, рассказы о том, что там бешеная коррупция. Я буквально вчера смотрел отчет национального антикоррупционную бюро Украины, которое абсолютно подконтрольно американцам. Им поручили давить чиновников по поводу всяких откатов, хищений и тому подобного. В общем-то, это есть основание, чтобы, значит, или сменить нынешнюю команду Зеленского на кого-нибудь ещё, или полностью бросить эту Украину. Дескать, мы хотели им помочь, а они такие вот – оказались не демократичные, да еще и нацисты, ещё и воровали, неправильно воевали, не так, как мы им рассказывали. Хотя, на самом деле, если по правде, то ровно так как им американцы говорили, они так и воевали, слепо выполняя все их приказы», – заключил Роджерс.