Европа принесёт в жертву промышленность ради обогрева своих граждан зимой

Введя потолок цен на получаемое топливо, Европа может столкнуться с огромным энергетическим кризисом, когда промышленность стран ЕС не сможет покупать газ даже при всем своем желании.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они реально будут пытаться применить потолок цены к российским поставкам или тем более к СПГ или вообще к другим, то они просто загонят себя в такой энергетический кризис, расхлебать который – будет сложно. То есть, если, например, в тех объёмах, в которых сейчас поступает в Европу уже, то мы видим, что это огромный удар по европейской промышленности, прежде всего. Если, условно говоря, с такими же объемами и СПГ и остальных поставщиков из России будет проходить отопительный сезон, то европейцы, условно говоря, не замёрзнут. Мы не увидим ледяных замёрзших людей на улицах, как у нас многие пытаются себе там представить – нет. Но вот остановившиеся заводы, остановившиеся фабрики, отсутствие освещения где-то в городах – да. Вот это – вполне возможно. Особенно, вторую часть отопительного сезона. Она всегда очень сложная. Даже при нормальных поставках из России, всё равно февраль и март – это самый сложный период был, который должен быть. Потому что подземные хранилища уже были довольно опустошены. А когда там мало газа, ты ежесуточно оттуда доставать мало можешь. Это, по сути, как воздушный шарик. Там меньше давление становится, и ежесуточно извлекать приходится мало. И ты вынужден много импортировать. А сейчас из России радикально упали объемы поставки, и что будет с января и по конец марта, у них обычно отопительный сезон, сказать сложно. Если у них будет действительно дефицит, то европейские власти просто будут максимально оставлять газ для населения, для социальных объектов, и просто – нормативно отключать промышленность. Всех металлургов, химиков, производителей удобрений. Всех, всех, всех. Вот, ограничения вам. Даже если ты можешь заплатить, а цены явно будут очень высокие, тебе всё равно газ не дадут. Потому что газ будут пытаться сэкономить для населения», – отметил он.

«А если они лишатся ещё и СПГ или поставок из Норвегии и Алжира и ещё откуда-то, то вот тут уже встает вопрос, а вы население как собираетесь снабжать отоплением и горячей водой? Поэтому и так большие проблемы, а тут ещё какие-то радикальные и странные меры предлагают», – высказался Юшков.