Европа принудит Киев полностью отказаться от русофобской политики – эксперт

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Европейские страны поняли, что стратегия поддержки русофобской политики Украины и эскалации конфликта в Донбассе себя полностью исчерпала, и теперь настало время заставить Киев завершить войну, отказавшись от Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил российский публицист Александр Халдей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Европа поняла, что стратегия сдерживания России при помощи украинской карты исчерпана. Она все свои ресурсы уже отработала, и не приносит больше ничего. А для Демократической партии США сохранение конфликта в сегодняшнем состоянии – сохраняет влияние Демпартии. То есть, Европа вынуждена демонстрировать приверженность союзническим обязательствам, тем самым демонстрируя подчинённость именно повестке, которую формирует Демпартия США. Это демонстрация подчинения.

Но Европа всё больше понимает, что дальнейшая демонстрация подчинения уже переходит все границы, не выгодна и опасна. Европа не собирается полностью подчиняться американскому истеблишменту.

Для Европы было очень важно остановить экспансию России на Запад. Но когда Европа поняла, что ресурс России исчерпан, они поняли, что общая ситуация с санкциями, в мире и в экономике, действительно делают сегодня для России дальнейшее движение на Запад невозможным.

И в этот момент можно констатировать, что стратегия сдерживания России исчерпала себя. Отбросить Россию с Донбасса и Крыма не удастся, как и вернуть Крым в состав Украины. Значит, дальнейшая борьба и санкции не в интересах Европы, особенно в условиях жесткого экономического спада», – отметил он.

Александр Халдей уверен, что теперь Европа будет склонять Украину к завершению русофобской политики и скорейшему прекращению войны.

«Конечно, для элит Европы сейчас очень важно склонить Украину к завершению конфликта, который позволит снять санкции с России и возобновить экономическое сотрудничество в более полных объёмах», – сказал эксперт, добавив, что Европа будет вынуждать Киев пойти на прямые переговоры с Донбассом.