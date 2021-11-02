Европа признаёт «зелёный» фальстарт и возвращается к углеводородам – немецкий политолог

Переход на возобновляемые источники энергии в ЕС велся так, что привел Европу в ситуацию энергетического кризиса, и теперь всем уже ясно, что без угля, нефти и газа Европе не обойтись.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы, европейцы так прошляпили эту ситуацию? Почему последние два-три года все говорили, что мы вообще отказываемся от российского газа, или будем минимально его получать? Мы начали отказываться от газа, во всех ток-шоу говорили, что мы обязаны, что мы откажемся от нефти, от угля, от промышленности.

А с чем мы остались? Мы остались с ветряными мельницами, с (ветро)генераторами, которые не работали в этом году, потому что – это смешно, но это так – не было ветра в Центральной Европе. И солнечные станции тоже не работают так, как они должны работать, поэтому мы сейчас в Германии, в Европе – срочно начали закупать уголь в той же России.

Мы уже не критикуем Польшу за то, что она вернулась в угольную промышленность. Начинаем говорить о том, что, может быть, нужно покупать электричество атомных электростанций во Франции. Хотя это невозможно было придумать, что кто-то начнёт заниматься таким святотатством. В Германии этого хуже не представить – возвращаться к атомной промышленности.

И, конечно, была наивная надежда на американцев, что они будут свой сжиженный газ продавать в Европу. А американцы – это крепкий орешек, они тоже считаю деньги. Они считают, что в Азии за сжиженный газ получат больше денег, чем от европейцев. Все танкеры поехали в Азию, и американцы прекрасно делают гешефт, но там, а не в Европе.

А мы остались без ничего. Конечно, нужно договариваться с Россией. Раньше госпожа Меркель, и сейчас Макрон, говорят, что не вина России, что мы застряли в этой ситуации. Россия где-то может это использовать для себя, но это любой бы сделал. И (с Россией) договариваются. В Молдавии договорились. Мы должны быть трезвыми, и понимать, что быстрого перехода на «зелёную» технологию не будет. Надо быть более трезвым, и всё будет хорошо.

То, что надо сейчас кризис будет пережить, это факт. Я не верю высказываниям многих экспертов, что к марту-апрелю это всё пройдёт. Проблемы начинаются очень серьёзные. Я тоже читаю разные экспертизы, которые говорят о том, что (будет) после повышения цен на энергоносители. Бензин стоит 2 евро, это почти 4 марки, если вспомнить старые времена.

Короче, ситуацию можно выруливать, и сделать это можно только тем, чтобы дальше продолжать переход на возобновляемые источники, но делать это достаточно разумно, прагматично, не ломать всё через колено, и на эволюционном, а не на революционном пути. Конечно, пока придётся полагаться на так называемые «грязные» источники – на нефть, на газ, на уголь, от которого мы в Европе никуда не денемся», – сказал Александр Рар.