Европа продала Украину и сделает это еще не раз

27.07.2019, Москва, Владимир Гладков

После госпереворота 2014 года Украина превратилась в фальшивое государство – «fake state», и это прекрасно осознают в Европе, режим в Киеве держится исключительно на поддержке англосаксов.

Об этом в радиоэфире заявил российский политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина очень сильно деградировала в правовом смысле, и от этого никуда не деться, поэтому она не считается сейчас государством-партнёром для Западной Европы.

Раньше европейцы говорили о евроассоциации, ввели безвиз, но, столкнувшись лицом к лицу, в результате, кстати, этого самого безвиза, с украинской реальностью, европейские общества, европейские политики резко дистанцировали Украину от своих проектов и так далее.

Сейчас работа с Украиной со стороны Западной Европы ведётся очень и очень аккуратно», – заявил Мухин.

Касаясь темы возвращения российской делегации в ПАСЕ, эксперт отметил, что на решение европейцев равно повлияло как понимание, что Совет Европы без России не полноценный, так и банальный вопрос взносов.

«Одно другому не мешает. Взносы нужны, потому что они были вынуждены резко урезать бюджеты, это неприятно, но и украинцы плакали именно на эту тему, что «вы нас продали», что называется.

Да, продали, и привыкайте, что ещё неоднократно вас, товарищи украинцы, будут продавать, потому что это Запад. Он живёт так, и у него нет каких-то предпочтений, которые они просто за красивые глаза давали бы в распоряжении тех или иных стран. Это очень жёсткая, прагматичная система.

Мы, кстати, российская сторона, в этой связи очень хорошо выучили этот урок за нулевые и десятые годы, и сейчас ведём себя точно так же, как и Западная Европа, что она, кстати, стала уважать», – рассказал политолог.

«Я с юмором отношусь к Украине как к современному псевдо-государству, которое не является таковым, на мой взгляд, потому что выдуманная история, выдуманное право, которое тут же нарушается, агрессивное поведение выдаёт в Украине не «state», как говорят, а «fake state», фальшивое государство, которое, на самом деле не имеет отношения к политической и тем более исторической реальности.

Поверьте, в Западной Европе достаточно здравомыслящих людей, которые уже поняли, к чему ведёт этот украинский эксперимент, кто является бенефициаром оного. Не зря на территории Украины сейчас европейских институтов раз-два и обчёлся, Европа не финансирует украинский проект, его финансирует Великобритания и США, которые не являются европейскими государствами (после brexit даже формально этого не будет)», – добавил Алексей Мухин.