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01.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Крым, Россия, Украина
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Европа променяла нас на российский газ! – беглый главред «Крымской светлицы»

Надежды проукраинских активистов в Крыму на скорое возвращение полуострова под контроль Украины в результате вмешательства Запада оказались тщетными, для Европы экономические отношения с Россией оказались важнее.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил бежавший из Крыма бывший глава общества «Просвита» на полуострове,  редактор газеты «Крымская светлица» Павел Волич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы вместе с крымскими татарами пять лет назад противодействовали московской оккупации, были большими оптимистами и романтиками, мы надеялись, что вот, скоро украинское государство защитит крымских украинцев, скоро цивилизованный мир вмешается в брутальное поведение России, и мы через год-два снова станем частью Украины.

К сожалению, этого не произошло. Почему мы потеряли Крым, почему нас не защитил мир?

Я думаю, что прагматичная Европа просто продала Украину и Крым за энергоресурсы. Если Шредер становится одним из руководителей Газпрома, то это говорит, как глубоко вот эти российские корни зашли в Европу», – сокрушается Волич.

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