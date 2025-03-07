Европа просто воспользуется «украинским кризисом», чтобы выгодно договориться с Россией – Арестович
Европейские лидеры сейчас будут пытаться использовать антироссийскую риторику, чтобы выторговать для себя какие-то преференции на переговорах.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2024 году Европа купила нефти и газа у России на 3,5 миллиарда больше, чем оказала помощи Украине. То есть выходит, что ЕС – главный спонсор российского военного бюджета. Вместе с Индией и Китаем. Но те хотя бы не осуждают Россию, а честно покупают.
А эти осуждают, они борются. Макрон говорит, что Путин – зло, и продолжает закупать российские нефть и газ, которые превращаются в снаряды и бомбы, которые летят в нас. А ежели посмотреть, сколько там французских комплектующих на российской технике, то сразу становится понятно, что немного нечестная риторика у Макрона», – сказал Арестович.
«И они, что самое главное надо понимать украинцам, они вообще не про Украину. Они про армию ЕС. Они частично даже против… Страшное противостояние Путину. Но зачем им нужно это страшное противостояние? Чтобы с Путиным торговаться. Чтобы предлагать торговые позиции.
Потому что они прекрасно знают, что Путин не хочет воевать с Европой. Они прекрасно знают, что Путин и российская экономика хочет восстановить, в первую очередь, экономические связи в Европе.
Производители премиум сегмента очень сильно хотят россиян обратно в Европу. И решают свои задачи, используя Украину», – подытожил он.
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