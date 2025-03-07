Европа просто воспользуется «украинским кризисом», чтобы выгодно договориться с Россией – Арестович

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Европейские лидеры сейчас будут пытаться использовать антироссийскую риторику, чтобы выторговать для себя какие-то преференции на переговорах.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2024 году Европа купила нефти и газа у России на 3,5 миллиарда больше, чем оказала помощи Украине. То есть выходит, что ЕС – главный спонсор российского военного бюджета. Вместе с Индией и Китаем. Но те хотя бы не осуждают Россию, а честно покупают. А эти осуждают, они борются. Макрон говорит, что Путин – зло, и продолжает закупать российские нефть и газ, которые превращаются в снаряды и бомбы, которые летят в нас. А ежели посмотреть, сколько там французских комплектующих на российской технике, то сразу становится понятно, что немного нечестная риторика у Макрона», – сказал Арестович.