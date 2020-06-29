29.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Германия, Колониальная демократия, Украина
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Европа пытается избавиться от гегемонии США, а Украина довольна ролью «шестёрки»


Недавнее высказывание канцлера Ангелы Меркель о том что мир больше не должен рассчитывать на мировое лидерство США, показывает, что Германия и ЕС стремятся к большей независимости от американцев, и Украине тоже следовало бы подходить к своей внешней политике так же прагматично.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между ЕС и США наблюдается все большее расхождение. Это видно и в экономической войне, которую совсем недавно Трамп вел против ЕС, добиваясь уступок, в частности, в пошлинах. И Меркель говорит о том, что Германия и другие страны ЕС готовы играть собственную роль, готовы проводить политику в своих интересах.

Это логично – им уже надоело быть протекторатом США, они выходят из-под этого влияния.

В истории все повторяется – российско-немецким союзам уже сотни лет. Допустим, когда-то вместе воевали с Наполеоном. Постоянно государства делят мир в своих интересах. Сейчас Германия вместе с Россией строит «Северный поток-2» потому что это Германии выгодно, а Штаты против, обнажились серьезнейшие противоречия.


Поэтому прагматичная политика Германии очень многое показывает и Украине. Возможно, Украине нужно быть более прагматичной. Я уверен, что, если бы не произошли все те события 2013-2014 годов, никуда б у нас не ушел Крым, не было бы войны на Донбассе. Не надо было обострять ситуацию в Украине. Создали ситуацию, в результате которой появились потери и конфликт. Не было бы обострения ситуации – не было бы потерь, не было бы войны», – печалится по былому Виктор Суслов.

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