Европа раскалывается, отдельные страны готовы к выходу из ЕС – немецкий политолог

Происходящие в Евросоюзе процессы свидетельствуют о том, что в сообществе наметился раскол.

Об этом в эфире литовского интернет-канала «Перспектива» заявил политолог из ФРГ Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рара, Европа все более отчетливо делится на левый и правый лагерь, что приводит к дестабилизации ЕС. Это может обернуться выходом из сообщества ряда государств.

«Восточная Европа все больше правеет, сюда будут приходить «правые» политики, Италия и Франция точно правеют – там, я думаю, у социал-демократов нет шансов на возвращение… В Европе чувствуется раскол между традиционными силами, которые хотят изменить Европу в сторону более традиционных ценностей, государства более национальных интересов, с другой частью Европы.

Я думаю, Германия, страны Бенилюкса, скандинавские страны не будут «праветь», они будут бороться за сохранение своей власти, идей либеральной Европы, которую мы видим сейчас. Это не создаст стабильность в Европе, это приведет, может быть, к выходу отдельных членов из Европейского союза, ослаблению Европейского союза», – заявил Рар.