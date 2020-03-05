Европа раскусила Эрдогана: никаких беженцев нет

05.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Турции Реджеп Эрдоган, для оказания давления на Европейский Союз и достижения своих политических целей, использует мигрантов, которые находятся в его стране.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД России Николай Кавешников, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это не кризис беженцев, это геополитическое решение президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы оказать давление на Европейский Союз.

Люди, которые сейчас пытаются штурмовать турецко-греческую границу – это никоим образом не люди, сбежавшие из Идлиба. Это сирийцы или афганцы, которые уже несколько лет живут в Турции, которым посоветовали, что сейчас самое время штурмануть греческую границу, и даже некоторых из них туда довезли на автобусах.

Но я должен сказать, что Греция, и в целом Европейский Союз, настроены действовать гораздо более жестко, чтобы не допустить прорывов границы этими людьми», – рассказал эксперт.

Также доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин отметил, что люди, которые пытаются прорваться на территорию ЕС – это нелегальные мигранты, а не беженцы, которые бегут от войны.

«Сегодня мы не говорим о кризисе миграционной политики ЕС. Сегодня речь идет об использовании Турцией, и конкретно президентом Эрдоганом, в своих политических интересах и целях. Безусловно, ЕС не готов принимать беженцев.

Откровенно говоря, речь идет не о беженцах, а как говорят в Брюсселе – нелегальных мигрантах, это люди, которые не выехали из пограничных районов Сирии, где ведутся боевые действия, это те люди, которые уже давно находились на территории Турции в известных миграционных лагерях.

Напомню, что там на сегодняшний день, по оценкам ООН, сосредоточено около 3,7 миллионов человек», – подчеркнул Топорин.