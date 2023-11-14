Европа расписалась, что не в состоянии оснастить ВСУ обещанным

Анатолий Лапин.  
14.11.2023 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Украина


Европа не может поставлять Украине еще больше оружия и техники, как и не может пообещать что-то конкретное на следующий год, потому что ее военная промышленность не вышла на нужный уровень.

Об этом в эфире интернет-канала «Faz» заявил немецкий военный эксперт, сотрудник Университета вооружённых сил Германии в Мюнхене Фрэнк Зауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не может поставлять Украине еще больше оружия и техники, как и не может...

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«Весь вопрос о промышленных мощностях, которые могли бы поставить Россию в 2024 году в сравнительно хорошее положение. На европейской стороне производства еще недостаточно, чтобы иметь возможность сказать, что вы можете предоставить Украине еще в 2024 году.

Хотя федеральное правительство уже объявило, что удвоит объем своей помощи, тем не менее, это все еще проблема. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда действительно больше нет коротких путей», – заявил Зауэр.

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