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Европа не может поставлять Украине еще больше оружия и техники, как и не может пообещать что-то конкретное на следующий год, потому что ее военная промышленность не вышла на нужный уровень.

Об этом в эфире интернет-канала «Faz» заявил немецкий военный эксперт, сотрудник Университета вооружённых сил Германии в Мюнхене Фрэнк Зауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь вопрос о промышленных мощностях, которые могли бы поставить Россию в 2024 году в сравнительно хорошее положение. На европейской стороне производства еще недостаточно, чтобы иметь возможность сказать, что вы можете предоставить Украине еще в 2024 году. Хотя федеральное правительство уже объявило, что удвоит объем своей помощи, тем не менее, это все еще проблема. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда действительно больше нет коротких путей», – заявил Зауэр.