Европа рассчитывает, что Украина откроет второй фронт против России
Европа настаивает на большой численности ВСУ в случае заморозки СВО, чтобы во время конфликта на Балтике всегда иметь возможность вновь активизировать второй фронт на Украине.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.
Он говорит, что в НАТО считают: членство для Украины не обязательно, можно ограничиться ни к чему не обязывающими соглашениями.
Кроме того, эксперт обратил внимание, что ЕС настаивает на сохранении в случае заморозки конфликта 800-тысячной армии Украины, несмотря на то, что это будет обходиться от двух до 2,5 миллиардов долларов ежемесячно, а таких денег у Киева нет.
«Если будет эта северная война [с Россией], условно говоря, чтобы в Украине держать силы, которые могут в перспективе открыть второй фронт, ударить с юга. Вот ровно с этой целью настаивают. И здесь готовы даже жертвовать какие-то деньги на содержание этой армии. На всякий случай», – считает Бондаренко.
