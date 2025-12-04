Европа рассчитывает, что Украина откроет второй фронт против России

Игорь Шкапа.  
04.12.2025 13:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 238
 
Балтика, Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Европа настаивает на большой численности ВСУ в случае заморозки СВО, чтобы во время конфликта на Балтике всегда иметь возможность вновь активизировать второй фронт на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Европа настаивает на большой численности ВСУ в случае заморозки СВО, чтобы во время конфликта...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что в НАТО считают: членство для Украины не обязательно, можно ограничиться ни к чему не обязывающими соглашениями.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что ЕС настаивает на сохранении в случае заморозки конфликта 800-тысячной армии Украины, несмотря на то, что это будет обходиться от двух до 2,5 миллиардов долларов ежемесячно, а таких денег у Киева нет.

«Если будет эта северная война [с Россией], условно говоря, чтобы в Украине держать силы, которые могут в перспективе открыть второй фронт, ударить с юга. Вот ровно с этой целью настаивают. И здесь готовы даже жертвовать какие-то деньги на содержание этой армии. На всякий случай», – считает Бондаренко.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить