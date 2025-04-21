Евросоюз находится на грани развала, и единственный способ сохранить его, по мнению работающих на глобалистов еврочиновников, – это спровоцировать Россию на войну.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Эндрю Наполитано заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Крука, при этом никакой реальной коалиции против России, готовой воевать, сколотить Евросоюзу не удастся.

«Да, они хотят продолжения войны, особенно европейцы, потому что они в отчаянии. Экономическая ситуация ужасная. В некоторых странах они действительно на грани банкротства, Великобритания одна из них. Вы помните, что случилось с Лиз Трасс, когда рынок облигаций ополчился против нее – и она была вынуждена уйти в отставку? Сейчас они близки к этому… и во Франции, и в Германии тоже начинается финансовый кризис. Европа разваливается, отдаляется друг от друга, и они в отчаянии из-за этого. И единственное, что они могут сделать, чтобы объединить всех, – это кричать о войне и говорить: «О, Россия, Россия». Знаете, это причина всех проблем, чтобы отвлечь внимание от себя, потому что растет волна протестов, которая в конечном итоге приведет к их отставке, и они это понимают. И единственный способ сохранить единство, это начать войну и напугать людей, чтобы сохранить единство, иначе Евросоюз просто развалится, потому что больше ничего не держит его вместе», – отметил он.