Европа реабилитировалась перед сектой Навального

20.10.2021 21:44 (Мск), Москва, Елена Острякова

Европарламент присудил российскому блогеру-уголовнику Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Об этом сообщил в своем «твиттере» член Европарламента Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, награду присудили за «его приверженность демократии и свободе российского народа».

Кандидатуру Навального выдвинули крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия, а также третья по числу депутатов фракция «Обновить Европу», с формулировкой – «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».

Евродепутаты отметили, что Навального называют «человеком, которого Владимир Путин боится больше всех». В сообщении о выдвижении кандидатуры политика также говорилось, что он получил «международную известность», организовывая демонстрации и баллотируясь на выборах, чтобы «отстаивать реформы против коррупции в России, президента России Владимира Путина и его правительства».

Примечательно, что до этого сторонники Навального устроили в соцсетях травлю главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, которому присудили Нобелевскую премию мира.

«Хоть что-то нашему Алексу…», – прокомментировал присвоение премии Сахарова публицист Илиас Меркюри в своем телеграм-канале.

Либеральный политтехнолог Виталий Шкляров, которого в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко отпустил из СИЗО в Америку, считает, что премия Сахарова – награда всем навальнистам.

«Навального теперь нужно рассматривать не как политика или зэка, или человека, которого отравили. Навальный – состояние души части российского общества, которая выступает против несправедливости. Любая поддержка этого состояния это хорошо и добро», – сказал Шкляров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом он уверен, что на судьбу Навального награждение никак не повлияет, а только «разозлит Путина». Запад не будет пытаться освободить блогера-уголовника.

«Запад все устраивает. И в данном случае развал страны, даже и развал России, деградация ее во многих сферах экономических, демографических, социальных, на руку Западу, что там греха таить. Но если бы была возможность заменить Владимира Путина демократическим путем и без болезненных эффектов для Запада, то, конечно, они хлопали в ладоши, потому что с человеком, как Навальным было бы легче и проще вести диалог», – рассуждает навальнист.

Размер премии Сахарова составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию Сахарова присудили белорусской оппозиции.