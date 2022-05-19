Европа решила опустошить закрома Украины
Европейский парламент на год отменил импортные пошлины ЕС на весь украинский экспорт.
За соответствующее решение проголосовали 515 евродепутатов, против — 32, 11 – воздержалось.
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Полностью отменены ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры в отношении импорта стали.
В комментарии «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак называет это решение «приступом невиданной щедрости», чего добивалась Украина с момента подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
«На самом деле все просто объясняется. Какой сейчас экспорт с Украины? Металлургия? Минус. Удобрения и прочая продукция химпрома? Тоже нет. Разве что, старые запасы на складах. Возможно, печально известный лес-кругляк – сейчас никто не будет возражать», – сказал эксперт.
Он подчеркивает, что сегодня основная статья возможного экспорта с Украины – зерновые и продукция агросектора и пищепрома.
«Европа решила вымести из Украины всё подчистую. В связи с приближающимся возможным голодом, будет ли это пэрэмогой?», – риторические резюмирует Дудчак.
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