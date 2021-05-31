«Европа роет окопы для фронта» – Лавров

31.05.2021, Москва, Максим Карпенко

В последние годы европейский континент погрузился в кризис доверия, аналогов которому еще не было.

Об этом, выступая на открытии конференции на тему отношений России и Евросоюза, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия, в Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются. Как окопы на фронте, по сути дела.

Перспективы для объединительной повестки весьма ограничены, девальвируется роль общеевропейских организаций, я имею в виду прежде всего ОБСЕ и Совет Европы. Выхолощены механизмы структурированного сотрудничества, структурированных контактов даже Евросоюза и НАТО с Российской Федерацией», – заявил Лавров.