Европа сбросит ярмо Брюсселя, немцы выйдут из НАТО и поедут в Москву – полковник США
В Европе стремительно поднимают голову политические силы, которым не по пути с евроатлантическим курсом сегодняшнего руководства ЕС.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы потратили триллионы и триллионы на убыточные интервенционные войны, которые не принесли ничего, кроме горя Европе, ничего, кроме вторжения людей, которых они не хотят и не могут содержать.
В какой-то момент в Европе, и я думаю, что Орбан это возглавит, проснутся борцы и скажут, что это тупик. Особенно когда станет ясно, что русские не заинтересованы в том, чтобы идти до польской границы. Не то что они не сделают этого, если их вынудят, но это не то, чего они добиваются.
Они отвоёвывают, аннексируют то, что было Новороссией, это имеет смысл, потому что там русские люди по культуре и языку», – отметил он.
«Мы не хотим этого признавать. Мы хотим сохранить эту конструкцию под названием «холодная война» в новой форме. Это тупик, это не сработает. И я думаю, что европейцы, которые сейчас приближаются к депрессии и полному разрушению в промышленном и научном плане, проснутся и приведут к власти новых людей. Неважно, как сильно пытаются не допустить к власти АдГ, это ничего не изменит, они придут к власти. И когда они придут к власти, они всё изменят. И первым делом они отправятся в Москву и проведут встречу», – сказал Макгрегор.
«Вы увидите, как немцы стремительно выйдут из НАТО. Помните, одним из аргументов всей этой ерунды было то, что мы должны держать немцев в НАТО. Это часть причины враждебности к России, потому что это означает, что немцы и русские не будут сотрудничать. А если немцы и русские не будут сотрудничать, мы будем вечно жить со статус-кво в Вашингтоне, все подчиняются нам. Всё это терпит неудачу, всё рухнет», – уверен американский полковник.
