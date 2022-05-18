Европа скажет «Yankee, go home!»: киевский эксперт обьяснил, почему не удастся «раздерибанить» Россию

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Новости Украины

Коллективный Запад активно поддерживает киевский режим в его борьбе с Россией, Кремль на Западе уже считают проигравшим, а некоторые западные аналитики рассматривают сценарий «раздербанивания» России после ожидаемого в западных столицах поражения РФ в войне на украинском ТВД. Вместе с тем, ряд киевских экспертов скептически оценивают вероятность такого исхода, поскольку, как это ни парадоксально, «главным стражем» целостности России являются США.

В частности, такого мнения придерживается киевский военный аналитик Олег Жданов.

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«Вероятность того, что Россию раздеребанят – существует, но скорее всего нет. Главный страж целостности России — США. И они сделают все, чтобы не допустить развала Российской Федерации. Возможно, Китай «откусит» какой-то кусок на востоке, и возможно, Калининград может вернуться в состав Польши или Германии. Но Россия, в целом, должна сохраниться», – заявил киевский эксперт в интервью изданию УНН.

Жданов приводит в пример середину 1990-х годов, когда США развязали войну с Югославией после того, как тогдашний федеральный канцлер Германии Герхард Шредер решил создать правовую базу для объединения Европы, чтобы снизить немецкую зависимость от Штатов.

«Шредер, создавая правовую базу для объединения Европы – начал с вопроса безопасности. Он тогда провозгласил лозунг «Yankee, go home!». Тогда 42-й президент США Билл Клинтон начал войну с силами НАТО в Югославии, и Путин, с молчаливого согласия Клинтона, сажает в кресло канцлера Германии Ангелу Меркель. Шредер три месяца судится за право выиграть выборы, потому что там посчитали неправильно бюллетени. Потом его семейная фирма получает контракт на строительство «Северного потока – 1». А потом и сам Шредер попадает в директорат Газпрома. Вот так они поменяли расклад сил. И только войной в Югославии Америка смогла сохранить НАТО», – объяснил аналитик.

Жданов отмечает, что если в результате нынешней войны произойдет развал России – это станет большой угрозой для НАТО, так как исчезнет удобный для англосаксонских элит образ врага, позволяющий сегодня оправдывать увеличение военных расходов и закручивание гаек во внутренней политике. В результате Европа, как и когда-то в 1990-х, скажет: «Yankee, go home!».

«Они тогда создадут силы безопасности в Европе. В таком случае, Европа перестанет подчиняться Америке, и каждый будет играть одну игру, что невыгодно США. Потому Белый Дом продолжит вытеснять Россию из геополитики, но не допустит ее развала», – резюмировал киевский эксперт.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев будет работать на поражение России, которое, по его словам, «может привести к быстрому концу, некогда имперского режима, и повлечет возврат оккупированных Россией территорий» — от Курил до Калининграда, некогда принадлежащего Германии.