Европа скупает весь украинский урожай до начала уборочной страды – эксперт о причинах дороговизны продуктов

Даже подсолнечное масло из украинского сырья в Европе дешевле, чем на Украине, где поля подсолнуха продаются на Запад, едва успев взойти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Алексей Калиниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время этих разборок ни богатым людям, которые создают рабочие места, я имею в виду крупные собственники, ни власти не будет дела до простых украинцев. Это важно. Потому что цены у нас растут. Власть абсолютно не обеспокоена тем, чтобы в госрезерве находились какие-то запасы. Это я отношу к пшенице, потому что банально хлеб дорожает, это отношу к маслу подсолнечному.

Аппарату властному нет дела до населения, поэтому у нас зерно вывозится, его распродают, когда ещё на полях колосится пшеница, тогда сделки совершаются, контракты подписываются, и цены устанавливаются. А потом мы удивляемся, почему хлеб растёт? А хлеб растёт, потому что у нас уже нет этого зерна, его нет в закромах.

То же касается подсолнечного масла, семечка продана ещё тогда, когда находится в поле в подсолнухе. Люди удивляются, которые едут в Европу – почему там масло дешевле? Собственно это наше же масло. По сути – из нашей семечки бьют там масло, в итоге там масло дешевле, чем у нас, где эта семечка произрастает. Всё потому что всё распродается, а власть никоим образом не контролирует, не регулирует этот процесс.

То же касается и энергетической сферы. Это влияет на тарифную политику, это влияет на цены в платёжках, это влияет на цены в магазинах, потому что электричество дорожает, потому что газ дорожает, а газ дорожает, потому что правительство не занимается этими насущными проблемами. Вот что будет украинцам от этих разборок. Одни только минусы», – рассказал Калиниченко.