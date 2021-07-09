Европа со своей «зеленой энергетикой» имеет Украину и в хвост и в гриву

09.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Европейцы агитируют Украину выбрасывать кучу средств на дорогую зелёную энергетику во имя идеи и экологических ценностей, тогда как сами преспокойно «топят» углём, рассказывая про климатическую нейтральность.

Об этом в эфире YouTube-канала «Медиаклуб формат А3» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пример с Украиной, которая в эту игру давно играет, и уже сейчас там 7,5% электроэнергии производится при помощи возобновляемых источников энергии. Но можете просто посмотреть на их сайте статистическом стоимость электроэнергии для украинского населения и промышленности. Вы там легко обнаружите, что они пошли по европейскому пути, а что такое европейский путь – это на первом этапе ввести зеленные тарифы», – сказал Симонов.

«А зеленые тарифы – это тарифы, поддерживающие производство возобновляемой энергии, и заставить платить своих потребителей по зеленым тарифам. Сегодня зеленый тариф на Украине, он фактически более чем в два раза выше обычного тарифа. Это обозначает, что цена электроэнергии за счёт производства зелёной энергии, она удваивается», – отмечает эксперт.

«Это оплата зеленых технологий. Но когда ты задашь вопрос, в чём тут экономика? Тебе говорят – мы тут не про экономику, тут про ценности, тут про выживание человечества. При этом те же самые европейцы, как только им стало выгодно, они стали топить углём, рассказывая про климатическую нейтральность. Это на первом этапе со своих потребителей брали деньги. Потом они, что было изначально понятно, дальше они будут брать деньги уже с других», – говорит аналитик.

По его словам, Украина при этом зациклилась на идее фикс перепрофилировать свою ГТС под «зелёный водород», однако в то же время требует продолжать поставки российского газа по украинскому трубопроводу.

«На Украине уже говорят с утра до вечера, что вот он шанс для Украины – «зеленый водород». На вопрос, как вы собираетесь транспортировать, потому что нет сейчас решений для транспортировки в серьёзных объемах. Я уже молчу про технологию производства, про себестоимость, про то, что вообще нет рынка сегодня.

При всех рассказах, что скоро будет один водород, сегодня нет рынка водорода в Европе. Но на Украине на полном серьёзе говорят, что путь – «зеленый водород». Даже говорят, что трубы газопровода перепрофилируют под «зеленый водород». На наш вопрос – не хотите ли от нас отстать с этими трубами, раз вы нашли для них использование прекрасное? Они говорят – нет, не хотим.

То есть собираются трубы использовать под «зеленый водород», но всё равно требуют, чтобы мы газ по ним прокачивали, на всякий случай», – сказал эксперт.