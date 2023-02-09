Европа сольет Украине все советское оружие и заменит его американским – Чмут

Анатолий Лапин.  
09.02.2023 11:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Война на Украине позволяет США заполнить европейские страны своим оружием взамен того, что они поставляют Украине.

Об этом в эфире телеканала DW заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине позволяет США заполнить европейские страны своим оружием взамен того, что они...

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По мнению Чмута, через два-три года страны Европы отдадут Украине все советское оружие и закупят американское.

«Европа сейчас проводит большое перевооружение. Я думаю, за года два, максимум три так или иначе сольет все свое советское и постсоветское оружие нам и заменит его на какие-то современные западные аналоги.

Украина это проходит эволюционным путем – что-то теряется в боях, что-то ломается, что-то меняется на новое. Стопроцентное перевооружение, я не уверен, что у нас будет в ближайшие даже 10-15 лет. Но оно нам не нужно, потому что мы не знаем, сколько эта война будет», – заявил Чмут.

Напомним, накануне стало известно, что США разрешили Польше закупить 500 установок РСЗО HIMARS, которые должны заменить ей переданные Украине советские системы реактивного залпового огня «Град».

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