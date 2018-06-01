01.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Галичина, ЖКХ, Местная власть, Мнение, Украина

Европа спасла Львов от «мусорной блокады» Порошенко


Львов получит финансирование в размере 35 млн евро от ЕБРР на решение проблем с мусором.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил мэр города, глава партии «Самопомощь» Андрей Садовый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пережили год «мусорной блокады» . Если бы не те коллеги, которые тут (на пресс-конференции), если бы не послы Европейского союза, я не знаю, как бы все было. Если бы наши коллеги-депутаты не голодовали под Администрацией президента, если бы все иерархи церквей не написали обращение Порошенко и Гройсману прекратить «Мусорную блокаду».

Я в апреле был в Америке, общался с мэром Нью-Йорка, он прекрасно проинформирован об этой авантюре с «мусорной блокадой». Скоро в учебниках политологии будут этот кейс выкладывать – как власть использует мусор, чтобы давать на своих политических оппонентов. И это при том, что «Самопомощь» в Верховной Раде это та фракция, которая поддерживает все реформаторские законы. Если бы не поддержка «Самопомощи», то вряд ли много законов было бы принято», – сказал он.

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