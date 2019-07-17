Европа спешит избавиться от огромной нищенки Украины – эксперт

17.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Вскоре руководство ЕС сменится, на место «друзей» Киева придут прагматичные политики с новыми интересами, и ситуация для Украины резко ухудшится.

Об этом в ходе пресс-конференции «Новое руководство ЕС: чего Украине ждать от новых евролидеров?» заявил политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины фон дер Ляйен (новая глава Еврокомиссии) – это далеко не худший вариант, поскольку она относится к тем германским политикам, которые достаточно жестко относятся к России. Но в целом друзья Украины уйдут (из руководства ЕС – прим. ред.), как тот же друг Порошенко и Зеленского – Юнкерн. Придут куда более прагматичные и жесткие политики, которые будут говорить с Украиной на языке интересов.

Нам и так уже дали понять, что со стороны ЕС все обязательства по отношению к Киеву выполнены.

Условия для Украины ухудшатся, будет куда меньше комплиментов. Конфетно-букетный период закончился давно, ещё в 2014-2015 годах, но эта линия сохранялась. Теперь отношения станут куда более прохладными, без эмоций, свойственных тому же Юнкеру», – отметил эксперт.

Более того, по мнению Андрея Золотарёва, Европа уже получила от Украины что хотела, и теперь стремиться максимально оградиться от проблемного соседа.

«ЕС от нас ожидает, чтобы мы перестали шантажировать «дайте денег, чтобы мы вас защищали», что мы перестанем стучаться в двери НАТО и Евросоюза и оставим их в покое. ЕС, в принципе, получил от Украины что хотел – рынок, трансформацию в сторону Евросоюза, более понятные для них законодательные изменения. Это ведь мы под них подстраиваемся.

В то же время ЕС прекрасно понимает, что Украину он не переварит – слишком большая территория и слишком много проблем. Им главное, чтобы в двери Евросоюза громко не стучались, не стали источником конфликта, очагом напряженности, и чтобы мы не стали «чёрной дырой», европейской Мексикой. Чтобы вы понимали о чём идёт речь – Украина превратилась в основного поставщика контрабандного табака в Европе», – резюмировал эксперт.