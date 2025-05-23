Европа срочно должна перейти в состояние «повышенной гибридной готовности»
Россия не на падет на Европу, как на Украину, а будет вести гибридную войну, методы которой она разрабатывает с 60-х годов прошлого века.
Об этом бывший министр обороны Румынии Михня Моток заявил на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из особенностей российской гибридной войны заключается в том, что ее меры направлены как на достижение ближайших целей… например, на ослабление поддержки Украины Западом, так и на достижение долгосрочных целей, таких как сохранение нынешнего режима. Поэтому, я считаю, что после окончания войны на Украине гибридная угроза для стран-союзников, скорее всего, усилится и будет представлять основную угрозу европейской безопасности.
После окончания войны на Украине вряд ли можно ожидать, что российская угроза примет форму агрессии, с которой столкнулась Украина. Мы должны ожидать агрессивной гибридной дестабилизации и попыток подорвать решимость Запада защищать свою территорию и основополагающие ценности, сосредоточившись на слабых местах и слепых зонах, чтобы вызвать политические разногласия в евроатлантическом сообществе», – вещал румын.
К «слепым зонам» ЕС он отнес Молдову и Румынию.
«Россия не стремится уничтожить НАТО, а скорее, пытается использовать и манипулировать разногласиями внутри альянса. Это не означает того, что за гибридной кампанией не последуют реальные военные действия России на территории союзников. Но одна из самых больших проблем, стоящих перед Европой, заключается в том, что она должна быть готова к войне, которая будет отличаться от той, которая, скорее всего, будет развязана», – рассуждал Моток.
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