Европа стала прокси США, впереди затяжной конфликт или ничья – Карасев

Конфликт на Украине уже не может откатиться до 2022-го года – Западу нужно смириться и признать ничью, либо быть готовым к тому, что противостояние продлится надолго, как у Израиля и Ирана.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, вопрос лишь в том, готова ли Европа, которая фактически стала прокси США, к такому длительному противостоянию, поскольку Россия – готова.

«То, что произошло, – произошло, чего сейчас ковыряться в ранах? Вы хотите вернуть 22-й год, так он не вернется, 22-й год. Надо думать о том, что впереди, а не что позади, туда никто не вернется… Надо смотреть вперед. Это может быть такая война израильско-палестинская или израильско-сирийская, а фактически – это прокси-война с Ираном на десятилетия вперед. Как и война России и Америки через прокси. Причем, не только Украина уже прокси, но и Европа прокси. Для американцев Европа становится прокси… А Европа хочет проиграть? Нет. Это вопрос в том, что или она проиграет эту войну, и тогда Россия получит новое право на Европу, на присутствие в Европе, это новое право на то понимание присутствия в Европе, которое было озвучено Путиным 15-го декабря 21-го года в так называемом ультиматуме. Но Европа не хочет проигрывать. В конечном счете это же не проблема – в Украине. Мы просто прокси, как и Европа становится прокси. Проблема в США-Россия-Китай, проблема нового мирового, европейского порядка. Европе тут что делать? Она либо проиграет и смирится с тем, что Россия победила – негативный сценарий, либо она победила Россию, но это нереальный сценарий. И тогда либо переговоры, ничья, не между Украиной и Россией, а между Европой, США и Россией… Вот это – или ничья, или такая вялотекущая длительная война, если Европа сможет перестроиться и готова быть Израилем на десятилетия. А Россия готова быть Израилем», – заключил Карасев.