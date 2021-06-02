Европа страдает от своего же авиабойкота Белоруссии

02.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Исполнительный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йозеф Варади раскритиковал ЕС за запрет полетов над Белоруссией в ответ на вынужденную посадку пассажирского самолета, заявив, что такие действия превращают авиацию «в игрушку политики».

Об этом сообщает агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что это правильный ответ. Я не думаю, что авиацию следует использовать в качестве средства для политических санкций. Не произошло ничего такого, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что кто-то был в опасности ни на секунду. Это политическая мера. Это не мера безопасности», – сказал Веради.

Подобные санкции, по его мнению, могут подорвать глобальную авиационную промышленность, которая уже борется за выживание в пандемии COVID-19.

«Это, вероятно, самый большой шок со времен Второй мировой войны, и промышленность занимается этим, но это не должно стать игрушкой для политики», – подчеркнул Веради.

Авиабойкот Белоруссии, объявленный ЕС из-за ареста в Минске экстремиста Романа Протасевича, продолжает создавать проблемы для перелетов в Старом Свете. Сегодня немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно.

Изменения в расписании связаны с “неполучением разрешения от воздушных ведомств”. Сразу после объявления авибойкота Россия уже не разрешала европейским авикомпаниям влетать на свою территорию через Украину.