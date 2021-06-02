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02.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина
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Европа страдает от своего же авиабойкота Белоруссии

Новости УкраиныИсполнительный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йозеф Варади раскритиковал ЕС за запрет полетов над...

Исполнительный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йозеф Варади раскритиковал ЕС за запрет полетов над Белоруссией в ответ на вынужденную посадку пассажирского самолета, заявив, что такие действия превращают авиацию «в игрушку политики».

Об этом сообщает агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что это правильный ответ. Я не думаю, что авиацию следует использовать в качестве средства для политических санкций. Не произошло ничего такого, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что кто-то был в опасности ни на секунду. Это политическая мера. Это не мера безопасности», – сказал Веради.

Подобные санкции, по его мнению, могут подорвать глобальную авиационную промышленность, которая уже борется за выживание в пандемии COVID-19.

«Это, вероятно, самый большой шок со времен Второй мировой войны, и промышленность занимается этим, но это не должно стать игрушкой для политики», – подчеркнул Веради.

Авиабойкот Белоруссии, объявленный ЕС из-за ареста в Минске экстремиста Романа Протасевича, продолжает создавать проблемы для перелетов в Старом Свете. Сегодня немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно.

Изменения в расписании связаны с “неполучением разрешения от воздушных ведомств”. Сразу после объявления авибойкота Россия уже не разрешала европейским авикомпаниям влетать на свою территорию через Украину.

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