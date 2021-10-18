Европа стремительно деградирует до уровня Украины – сюжет из ЕС

Европа стала действовать, как Украина на старте – тотальная некомпетенция и совершенно бессмысленные, идеологически мотивированные решения.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии по видеосвязи выступила собкор ВГТРК в Брюсселе Регина Севостьянова и рассказала о европейских реалиях.

«Здесь специфика такая, что пока что мы каждый день слышим о том, что получим сумасшедшие счета в конце года, при этом мы до сих пор не знаем, насколько они возрастут. Нас пугают примерными цифрами, что это будет разница 500, 700, а то и больше евро на среднестатистическую семью. Но это, знаете, как сидишь и ждёшь, когда приговор, наконец, выпишут.

В этом свете, действительно, в последнее время я начала собирать мудрые советы, которые из телевизора, из газет – европейцам, конкретно бельгийцам, дают, как сэкономить на энергетике.

И там самые популярные такие советы: самая дешёвая энергетика – та, которая бесплатная, то есть та, которую вы не использовали. Например, дневной свет, он бесплатный, поэтому используйте как можно больше дневной свет, а вечером лучше не включайте лампы, а устройте себе романтический вечер и включите повсюду свечи.

Есть и самые удивительные советы. Мне лично пришло письмо от моего энергетического провайдера, это один из основных провайдеров Бельгии. Он рекомендует такие вещи: если вы, всё-таки, включаете посудомоечную машину, то используйте её программы ещё и для того, чтобы ещё себе обед сварить.

Рекомендуется в кулинарный мешок положить, лучше всего рыбу и овощи, поскольку они варятся быстрее всех, и тогда к моменту, когда посуда помоется, можно и обед ещё получить. Если вы всё-таки включили плиту и на плите сварили спагетти, то воду от спагетти не выбрасывайте, используйте для того, чтобы ополоснуть свою тарелку», – рассказала Севостьянова.