Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.10.2021 19:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Просмотров:

Европа стремительно деградирует до уровня Украины – сюжет из ЕС

Новости УкраиныЕвропа стала действовать, как Украина на старте – тотальная некомпетенция и совершенно бессмысленные, идеологически...

Европа стала действовать, как Украина на старте – тотальная некомпетенция и совершенно бессмысленные, идеологически мотивированные решения.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В студии по видеосвязи выступила собкор ВГТРК в Брюсселе Регина Севостьянова и рассказала о европейских реалиях.

«Здесь специфика такая, что пока что мы каждый день слышим о том, что получим сумасшедшие счета в конце года, при этом мы до сих пор не знаем, насколько они возрастут. Нас пугают примерными цифрами, что это будет разница 500, 700, а то и больше евро на среднестатистическую семью. Но это, знаете, как сидишь и ждёшь, когда приговор, наконец, выпишут.

В этом свете, действительно, в последнее время я начала собирать мудрые советы, которые из телевизора, из газет – европейцам, конкретно бельгийцам, дают, как сэкономить на энергетике.

И там самые популярные такие советы: самая дешёвая энергетика – та, которая бесплатная, то есть та, которую вы не использовали. Например, дневной свет, он бесплатный, поэтому используйте как можно больше дневной свет, а вечером лучше не включайте лампы, а устройте себе романтический вечер и включите повсюду свечи.

Есть и самые удивительные советы. Мне лично пришло письмо от моего энергетического провайдера, это один из основных провайдеров Бельгии. Он рекомендует такие вещи: если вы, всё-таки, включаете посудомоечную машину, то используйте её программы ещё и для того, чтобы ещё себе обед сварить.

Рекомендуется в кулинарный мешок положить, лучше всего рыбу и овощи, поскольку они варятся быстрее всех, и тогда к моменту, когда посуда помоется, можно и обед ещё получить. Если вы всё-таки включили плиту и на плите сварили спагетти, то воду от спагетти не выбрасывайте, используйте для того, чтобы ополоснуть свою тарелку», – рассказала Севостьянова.

Комментируя информацию, российский политолог Алексей Мартынов констатировал, что пришло время, когда не Украина движется к Европе, а наоборот.

«Как казалось прекрасным людям в Европе? Они думали так, что сейчас эта Украина, которая встала на европейский путь развития, она подтянется в своём сознании к Европе, искоренит коррупцию, весь олигархат – и будет, как Европа, жить прекрасно. Но, приключилось всё с точностью до наоборот.

Европа стала действовать, как та самая Украина на старте – тотальная некомпетенция, совершенно бессмысленные идеологически мотивированные решения, и всё. Что происходит сейчас в Европе? Они же сами загнали себя в эту историю, во все эти цены (на газ – ред.) и так далее. А Украина так живёт уже сколько лет, и продолжается всё это, и продолжается», – резюмировал Мартынов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть