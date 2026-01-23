Европа теперь безнадёжно зависит и от США, и от Китая – евродепутаты

Елена Острякова.  
23.01.2026 18:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 202
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Китай, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Европа не сможет обеспечить свою безопасность, если будет опираться на НАТО.

Об этом депутат от Франции Марина Мезюр заявила на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет обеспечить свою безопасность, если будет опираться на НАТО. Об этом депутат...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Но (в докладе Еврокомиссии – ред.) через каждые 4 абзаца упоминается НАТО. Всего – 78 раз. Это делает нас более зависимыми от организации, контролируемой США. А в последние недели мы видели угрозы со стороны Дональда Трампа в адрес одного из членов ЕС.

Постоянные упоминания НАТО не идут на пользу нашей обороне. Наши правила не защитят нас, а лишь ослабят», – сказала Мезюр.

Нидерландка Хильде Вотманс согласилась с тем, что зависимость от США опасна, но указала и на то, что 60% комплектующих для европейских беспилотников производится в Китае. Полная зависимость от Китая вызвала тревогу и у польского представителя.

«Наша зависимость от китайских комплектующих для БПЛА – это проблема. Это недальновидно. Без цепочки поставок мы не можем гарантировать свою безопасность и автономность производства. Мы должны перенести производство на территорию Европы и усилить проекты двойного назначения, чтобы гражданские инновации способствовали развитию военной промышленности», – призывал евродепутат от Польши Михал Дворчек.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить