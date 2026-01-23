Европа теперь безнадёжно зависит и от США, и от Китая – евродепутаты

Европа не сможет обеспечить свою безопасность, если будет опираться на НАТО.

Об этом депутат от Франции Марина Мезюр заявила на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Но (в докладе Еврокомиссии – ред.) через каждые 4 абзаца упоминается НАТО. Всего – 78 раз. Это делает нас более зависимыми от организации, контролируемой США. А в последние недели мы видели угрозы со стороны Дональда Трампа в адрес одного из членов ЕС.

Постоянные упоминания НАТО не идут на пользу нашей обороне. Наши правила не защитят нас, а лишь ослабят», – сказала Мезюр.