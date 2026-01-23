Европа теперь безнадёжно зависит и от США, и от Китая – евродепутаты
Европа не сможет обеспечить свою безопасность, если будет опираться на НАТО.
Об этом депутат от Франции Марина Мезюр заявила на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Но (в докладе Еврокомиссии – ред.) через каждые 4 абзаца упоминается НАТО. Всего – 78 раз. Это делает нас более зависимыми от организации, контролируемой США. А в последние недели мы видели угрозы со стороны Дональда Трампа в адрес одного из членов ЕС.
Постоянные упоминания НАТО не идут на пользу нашей обороне. Наши правила не защитят нас, а лишь ослабят», – сказала Мезюр.
Нидерландка Хильде Вотманс согласилась с тем, что зависимость от США опасна, но указала и на то, что 60% комплектующих для европейских беспилотников производится в Китае. Полная зависимость от Китая вызвала тревогу и у польского представителя.
«Наша зависимость от китайских комплектующих для БПЛА – это проблема. Это недальновидно. Без цепочки поставок мы не можем гарантировать свою безопасность и автономность производства. Мы должны перенести производство на территорию Европы и усилить проекты двойного назначения, чтобы гражданские инновации способствовали развитию военной промышленности», – призывал евродепутат от Польши Михал Дворчек.
