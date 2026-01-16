Европа толкает мир к глобальной войне, она должна быть наказана превентивным ударом – Караганов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа снова становится причиной глобальной мировой войны, толкая мир к конфликту. Чтобы этого не случилось, она должна быть превентивно наказана, вплоть до ядерного удара.

Об этом в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил российский политолог Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы поднимаемся по лестнице эскалации, меняя нашу ядерную доктрину и снижая ядерный порог, наращивая наш ядерный потенциал в Европе и во всём остальном. Но в надежде, что мы сможем остановить их до того, как они переступят порог. Как я уже сказал, я думаю, что Путин считает, что использование ядерного оружия, кстати, я считаю, что это грех, но, возможно, так оно и есть… Это необходимый грех для того, чтобы спасти человечество. Именно поэтому я призываю к ограниченному применению ядерного оружия против Европы, потому что в противном случае мир скатится к Третьей мировой войне, к которой европейцы подталкивают всех нас», – отметил он.