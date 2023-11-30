Европа тянет с поставками оружия Украине в расчёте на победу России – депутат Рады

Западные лидеры опускают глаза, когда их спрашивают, хотят ли они победы Украины и поражения России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Борбровской, с неуверенностью в «победе Украины» связаны и слабые темпы поставки западной техники.

«Это тактика не первого месяца, это тактика 20-ти месяцев. Хочу напомнить всем, как долго длились компании по получению танков. Даже «Леопард-1», который старой модификации, F-16 или «Таурус», которые до сих пор мы не можем получить и додавить немцев, которые хорохорятся и все ищут оправданий, почему нет? И ATACMS, которые мы долго ждали, сколько было кампаний – и полтора, и два года просили: «Дайте нам, пожалуйста, ракеты» дальнего радиуса действия.

Мы хорошо понимаем, что война – это не только математика, и математика человеческого ресурса и потенциала украинцев – потому что невозможно соревноваться только в человеческом ресурсе с москалями, потому что это несоразмерные соревнования Украины с Российской Федерацией, но это соревнования технологий и вооружения.

И тут с их задержками в поставках, с количеством поставок… временами просто больно смотреть и ждать – это не лезет ни в какие рамки. Мы очень часто у них спрашиваем и говорим: «Вы хотите, чтобы мы выиграли, или вы хотите, чтобы мы не проиграли, или вы хотите, чтобы Россия не выиграла, но и не проиграла? И они на этих фразах останавливаются, молчат, закрывают глаза.

Давайте будем откровенными, количество частей, которые есть в массовой комплектации, крылатые ракеты, которые закупаются в Швейцарии, Германии, Штатах, оно довольно высокое. Почему они смогли увеличить в полтора-два раза строительство крылатых ракет? Не потому что они сделали замещение внутренней части производителя, а потому что и дальше продолжают ощущать себя абсолютно адекватно», – пожаловалась Бобровская.