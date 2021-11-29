Европа убивает? Шестой труп беженца обнаружен на белорусской границе
Очередной труп мигранта обнаружен на белорусско-литовской границе.
Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», – говорится в сообщении.
Ситуацию на совещании в минобороны Белоруссии прокомментировал президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дошли до горячего противостояния. Мы не знаем, что они нам подкинут. В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу.
Пограничники находят – уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск. Нашли обмороженных, лежащих на каком-то хуторе. Они не могли идти – ползли. Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если б в живых остались. Демократы, до какой мерзости надо было дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция», – сказал Лукашенко.
Польский экстремистский канал «Нехта» опровергает обвинения белорусских властей.
«А пруфы будут, ребята? Видеозаписи, свидетели, медицинские экспертизы? Ничего этого нет, но «виноватые» почему-то известны заранее. Напоминаем, что за все жертвы среди мигрантов несёт ответственность именно хунта Лукашенко, которая их сюда и привезла, чтобы шантажировать ЕС кризисом на границе», – пишет «Нехта».
В самой Белоруссии в истинности обвинения не сомневаются.
«Власти Литвы потеряли человеческий облик. Два дня подряд перетягивают на белорусскую территорию убитых беженцев. Избитых, убитых силовиками в Литве. Это нужно фиксировать и предъявлять обвинения в преступлениях против человечности. Озверевшие подонки», – написал политолог Алексей Дзермант.
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