Европа убивает? Шестой труп беженца обнаружен на белорусской границе

29.11.2021  14:13 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, миграция, Политика, Сюжет дня


Очередной труп мигранта обнаружен на белорусско-литовской границе.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередной труп мигранта обнаружен на белорусско-литовской границе. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», – говорится в сообщении.

Ситуацию на совещании в минобороны Белоруссии прокомментировал президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дошли до горячего противостояния. Мы не знаем, что они нам подкинут. В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу.

Пограничники находят – уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск. Нашли обмороженных, лежащих на каком-то хуторе. Они не могли идти – ползли. Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если б в живых остались. Демократы, до какой мерзости надо было дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция», – сказал Лукашенко.

Польский экстремистский канал «Нехта» опровергает обвинения белорусских властей.

«А пруфы будут, ребята? Видеозаписи, свидетели, медицинские экспертизы? Ничего этого нет, но «виноватые» почему-то известны заранее. Напоминаем, что за все жертвы среди мигрантов несёт ответственность именно хунта Лукашенко, которая их сюда и привезла, чтобы шантажировать ЕС кризисом на границе», – пишет «Нехта».

В самой Белоруссии в истинности обвинения не сомневаются.

«Власти Литвы потеряли человеческий облик. Два дня подряд перетягивают на белорусскую территорию убитых беженцев. Избитых, убитых силовиками в Литве. Это нужно фиксировать и предъявлять обвинения в преступлениях против человечности. Озверевшие подонки», – написал политолог Алексей Дзермант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть