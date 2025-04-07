Европа учится убивать на СВО, как Украина училась на АТО – Пламен Пасков

Европа уже пошла по украинскому пути, и в течение следующих нескольких лет сильно милитаризуется, в том числе, участвуя советниками и наемниками в боевых действиях, и подготовится к войне с Россией.

Об этом эфире видеоблога UkrLife заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европе будет поставлена достаточно конкретная политическая задача – Четвертый рейх, у вас три года, создать военно-промышленный комплекс, технологию, войско и так далее. Вот там вам полигон, можете отправлять сколько нужно, там тренироваться, обучаться, принимать участие, обстреливаться. Как проходило АТО? 8 лет, люди там периодически туда катались для того, чтобы понюхать порох, чтобы понять, что такое война. Именно поэтому сюрприз для Путина 24 февраля был таким большим, потому что он думал, что все будет как в Крыму, потому что тогда украинской армии как таковой не было. Количественно вроде бы и было, а вот с качеством дела обстояли по-другому. А когда 8 лет спустя те, которые перекрутились через АТО в количестве 260 тысяч, не захотели отдавать ни Харьков, ни Киев, ни всё остальное, и хотели сражаться, и убивать, и были готовы, это было большим сюрпризом», – сказал Пасков.

Болгарский политик уверен, что за несколько лет то же самое произойдёт с Европой – только в роли АТО для неё выступит вся Украина.