Европа – украинцам: Ваше место – на плантациях

23.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Никогда такого не было, и вот опять. На этой неделе «европейские партнеры» вновь отправили Украине сигнал, в каком качестве видят ее и ее граждан в «общем европейском доме».

Произошло это во время онлайн-встречи с украинцами, которая транслировалась на странице посольства ФРГ в Facebook. Послица Анка Фельдгузен обрадовала собравшихся благой вестью о том, что Украина и Германия сейчас активно работают над упрощением условий въезда и трудоустройства украинских заробитчан. «Чтобы украинцы могли поехать в Германию, например, работать на фермах, собирать фрукты, клубнику», – сказала Фельдгузен.

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Обидно, да? А вы и правда, думали, что украинцев жаждут видеть в Венской опере, например? Нет, ну отдельные экземпляры, пожалуй, да. Но на всех вакансий оперных певцов не напасешься. Клубничных плантаций куда больше, нежели оперных подмостков. В этом смысле социальный прогресс оказался невелик. Место украинцев, как и 200 лет назад – на панщине, раком в поле. Только не у отечественных панов, а у зарубежных.

Реальное место Украины в международном разделении труда – где-то между Зимбабве и Южным Суданом. Странами, главным экспортным товаром которых является природное сырье и живой товар, то есть дешевая рабочая сила. Тут и правда, есть чем гордиться. В развитых странах нет ни одной технологическо-производственной цепочки, на нижних этажах которых не было бы выходцев из Украины.

Впрочем, активные украинские патриоты не видят в этом ничего зазорного и лишь радуются. Видали, что творит безвиз животворящий?

Да и украинские политики не отстают, стремясь не выпасть из тренда. Намедни достоянием гласности стали скандальные подробности разговоров и. о. министра энергетики Юрия Витренко с представителями профсоюзов.

Чиновник, которого офис Зеленского никак не впихнет официально в министерское кресло ( Рада трижды проваливала его назначение), порадовал граждан планами по ликвидации и затоплению урановых шахт Восточного ГОКа (горнообогатительного комбината – авт). Мол, зачем Украине собственная добыча урана, если дешевле закупить за границей?

Прямая цитата: «Чтобы быть богатыми как нация, нам нужно понимать, что если где-то проще и дешевле выращивать бананы, то выращивать их нужно не в Украине. Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не в Украине. Это библия экономиста».

А оставшиеся без работы шахтеры, по мнению Витренко, поедут за границу – батрачить на польских плантациях. Там и зарплата повыше и условия лучше, чем на родине. И потом: «У нас переводы от заробитчан одни из основных источников для экономики». Со всех сторон, куда ни глянь, прямая выгода.

Впрочем, Витренко не один такой в украинских верхах. В предыдущем правительстве соросенка Гончарука аналогичными откровениями граждан радовал еще один выдающийся экономист современности, – основатель целой Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Его в правительстве уже нет, но, как видим, преемственность мысли сохраняется.

Более того, киевские реформаторы дозрели до замечательной идеи обложить налогом не только тех украинцев, которые остались в стране, но и тех, которые уехали на заработки за кордон.

Главный налоговик страны Андрей Любченко демонстрирует предельную откровенность: мол, в бюджете хроническая дыра, пирог усыхает, а тут такой клондайк под носом, который еще не додумались обложить оброком. По словам Любченко, заробитчане декларируют в 30 раз меньше тех сумм, которые шлют в Украину переводами.

Картина вырисовывается эпическая и писаная маслом. Экономический идеал украинской власти – это выдавленное за кордон трудоспособное население, в отношении которого государству не нужно нести в будущем никакие социальные обязательства. Например, лечить, учить или платить пенсии. Работают и живут за границей? Вот, заграница нехай им и помогает. Но зато налоги эти люди должны платить почему-то Украине, от которой они видят исключительно шиш, да и тот без масла.

Неудивительно, что следствием такой политики является хроническое обезлюдивание Украины, превращаемой ударными темпами в большую Латвию, из которой на заработки разъехались все, у кого есть способность ходить. Оставшиеся, при этом, ждут какого-то чудесного экономического прорыва из третьего мира в первый.

Прорыва, который настанет в результате каких-то чудодейственных реформ, которые пойдут как надо, стоит лишь правильным образом перетасовать изрядно засаленную колоду примелькавшихся народу «реформаторов». Которых, еще немного – и будут бить, как «великого комбинатора» из романа Ильфа и Петрова после неудачного сеанса одновременной щахматной игры в Васюках.

А пока украинским Васюкам столь же далеко до европейских Нью-Васюков, как в известной народной присказке, до Киева раком.