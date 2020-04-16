Европа устроила зачистку стариков – эксперт

16.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на «цивилизованность» и «процветание», богатые западные страны используют пандемию коронавируса для сокращения количества стариков.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пандемия – это ещё и зачистка от стариков. Та же Северная Италия или Испания, где повышенное изобретение пенициллина и прочих антибиотиков, и более-менее приличный уровень жизни удлинили жизнь стариков. Они там стали жить до 80-90 лет и составили значительную прослойку населения, до 40% в некоторых префектурах. Вот их зачистили.

Причём ко всеобщей выгоде – семьи получали компенсацию за смерть родителей, больницы получали компенсацию за лечение, и все остались довольны. Кроме тех людей, которые умерли, и их родственников, которые с сожалением потеряли своих родных», – отметил утверждает Скачко.

По его словам, отметил, что подобная бесчеловечная практика возникла именно в «цивилизованной» Европе, а не в одной из «варварских» или «тоталитарных» стран.

«Жестоко? Бесспорно. По-скотски? Однозначно. Но то, что это происходит именно сейчас – это происходит, и каждый может это дело наблюдать. Это же не путинская Россия или какие-то варвары поставили перед врачами эту дилемму – кого отключать от ИВЛ – молодого или старого.

Это пришло к нам с процветающего Запада, который последние 30-40 лет диктовал нам стандарты и главные принципы, по которым должна была жить вся планета», – резюмировал журналист.