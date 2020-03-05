Европа в гневе – и готова заставить Турцию страдать – эксперт

05.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на попытки турецкого президента Реджепа Эрдогана шантажировать Европу, у Запада есть свои средства давления на Анкару.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой многогранной партии у Эрдогана разные цели и разные ориентиры. Во-первых, сиюминутный политический процесс по ситуации в Идлибе требует от него каких-то действий, чтобы кто-то помог извне Турции.

Сейчас он столкнулся с правительственными силами Башара Асада, которого поддерживает Россия. И он понимает, что идти на прямой конфликт с РФ ему крайне невыгодно, это может вылиться в политические потери.

В этой связи он начинает искать себе союзников, но из-за его политических действий, которые он предпринимал, в том числе, по отношению к турецкой оппозиции, на Западе отношение к нему сложилось негативное, и он так просто найти союзников не может.

Так что ему надо использовать какие-то методы силового принуждения, чтобы кто-то, почувствовав некую угрозу, мог бы стать на его сторону. Таким вариантом оказались беженцы.

Эрдоган в 2016 году подписал соглашение, по которому согласился в обмен на 6 миллиардов евро не пускать мигрантов в Европу. Но когда ситуация в Идлибе приняла такие чрезвычайные обороты, Эрдоган сразу же отказался от этого соглашения. Он сказал, что соглашение не работает, что европейцы не выполняют взятые на себя обязательства и, просто на просто, взял и открыл границу.

Взял всего лишь 100 тысяч мигрантов, и выкинул из Турции на греческую границу – это всего лишь 100 тысяч, а у него 3,7 миллиона мигрантов. Он шантажирует, в надежде на то, что под таким давлением европейские лидеры будут с большим пониманием относиться к его интересам по урегулированию ситуации в Идлибе», – рассказал Топорнин.

Также, эксперт подчеркнул, что европейские лидеры не намерены идти на поводу у Турции и готовы применять политическое и экономическое давление, чтобы не допустить деструктивных действий Анкары.

«Скоро произойдет заседание Европейского парламента по вопросам миграции, и, если раньше они пытались договориться с Эрдоганом дипломатическим путем, и говорили, что так не принято себя вести в межгосударственных отношениях…

Сейчас ЕС будет использовать другие методы: у Европы есть способы политического и экономического давления, также воздействия в рамках НАТО. К примеру, санкции, сейчас они применяются достаточно просто. Это даст понять Эрдогану, что если он не изменит свою позицию, то Турция будет страдать.

Турция – зависимая страна в плане торговли, энергоносителей, сбыта своей продукции и туризма, куда им свои помидоры девать?

Европейские лидеры сейчас хотят собраться и воспользоваться тем, что сейчас есть такая кризисная ситуация, собраться и решить, что будут делать с Турцией в конкретных условиях. Ситуация сложная, чрезвычайная, но я подчеркиваю, что у ЕС есть возможности оказать соответствующее влияние на Эрдогана», – резюмировал Топорин.