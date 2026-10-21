«Европа валит всю свою вину на Россию» – британский аналитик не верит в успех дипломатии Трампа и Путина

Игорь Шкапа.  
21.10.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Диалог между Россией и США не приведет к миру на Украине, поскольку сильны позиции сторонников войны.

Об этом в эфире подкаста Roundtable заявил Марко Гашич, британский международный консультант, политический аналитик и медиакомментатор сербского происхождения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диалог между Россией и США не приведет к миру на Украине, поскольку сильны позиции...

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«К сожалению, я не оптимистичен в отношении того, что противники снижения напряженности позволят этому произойти.

Я имею в виду, что есть множество заинтересованных сторон, которые хотят, чтобы эта война продолжалась как можно дольше – от финансовых, военных и промышленных комплексов в США и Европе до занимающих руководящие должности украинцев, для которых окончание войны означало бы провести расследование о том, как все это происходило, почему они потеряли так много людей и почему они не приняли сделку, предложенную в апреле 2022 года, которая почти полностью сохранила бы территориальную целостность Украины», – сказал Гашич.

Он говорит, что желает успехов Дональду Трампу и Владимиру Путину в достижении мира, но не верит, что это реально.

Эксперт обратил внимание, что Запад любит перекладывать ответственность на Россию, умалчивая о своих просчетах. Так он оценил заявление министра обороны Бельгии, сообщившего, что Европу ждет очень сложная зима в Европе из-за гибридных угроз со стороны России.

«Я думаю, он говорит это, чтобы попытаться скрыть тот факт, что они сами создали энергетический кризис в Европе, следуя по пути войны. И они создали ситуацию, когда у нас проходят демонстрации по всему континенту по сути, потому что все видят, что их уровень жизни значительно снизился.

И он, как всегда, пытается свалить вину на русских. Но факт в том, что плохие политические действия, нежелание мира и готовность отрезать Европу от источника энергии, который является источником ее процветания, создали проблему для Европы этой зимой», – резюмировал Гашич.

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