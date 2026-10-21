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Диалог между Россией и США не приведет к миру на Украине, поскольку сильны позиции сторонников войны.

Об этом в эфире подкаста Roundtable заявил Марко Гашич, британский международный консультант, политический аналитик и медиакомментатор сербского происхождения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, я не оптимистичен в отношении того, что противники снижения напряженности позволят этому произойти. Я имею в виду, что есть множество заинтересованных сторон, которые хотят, чтобы эта война продолжалась как можно дольше – от финансовых, военных и промышленных комплексов в США и Европе до занимающих руководящие должности украинцев, для которых окончание войны означало бы провести расследование о том, как все это происходило, почему они потеряли так много людей и почему они не приняли сделку, предложенную в апреле 2022 года, которая почти полностью сохранила бы территориальную целостность Украины», – сказал Гашич.

Он говорит, что желает успехов Дональду Трампу и Владимиру Путину в достижении мира, но не верит, что это реально.

Эксперт обратил внимание, что Запад любит перекладывать ответственность на Россию, умалчивая о своих просчетах. Так он оценил заявление министра обороны Бельгии, сообщившего, что Европу ждет очень сложная зима в Европе из-за гибридных угроз со стороны России.