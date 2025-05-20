Европа всерьёз готовится воевать с нами. Не слышал, что Крым готовится – Живов
Мирные переговоры по Украине не мешают Европе готовится к большой войне и постепенно стягивать к границам России базы НАТО.
На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание военный блогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Европы видимо есть план войны с нами. Они готовят большую континентальную войну… они любыми силами стараются создать в Румынии плацдарм для войны с Россией на Черноморском побережье.
Напомню, там сейчас строится самая большая военная авиабаза НАТО, нацеленная понятно на какой регион. Кстати, я что-то не слышал, чтобы у нас в Крыму строились какие-то специальные закрытые, укреплённые, бункерного типа аэродромы. Мы не очень-то готовимся к тому, к чему готовится наш противник.
Базу Rammstein из Германии перенесли на берег Констанцы – люди готовятся к войне с нами, формируют плацдармы в Прибалтике, Польше, Румынии. Украина и так уже является плацдармом. Можно сколько угодно переговариваться, но пока что слишком разные позиции у двух сторон», – подчеркнул он.
По словам обозревателя, США не согласны принимать предложение России по мирному урегулированию: четыре региона плюс Крым, снятие санкций, отставка Зеленского и перевыборы на Украине.
«Они раз за разом на полном серьёзе предлагают: отдайте нам Кинбурнскую косу, Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Всю правую сторону Днепра оставим за Украиной, конфликт заморозим по ЛБС, а там будь что будет.
Это предложение означает для нас если не поражение, то уж точно не победу. Заморозка невыгодного конфликта, который ставит под угрозу все наши южные регионы, — это очень сомнительно.
И президент всё это прекрасно понимает, на такие условия, естественно, не идёт. Американцы открыто говорят: если бы вы вернулись в Херсон или взяли Запорожье, тогда бы мы обсудили. А пока обсуждать нечего», – заключил Живов.
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