Европа всерьёз готовится воевать с нами. Не слышал, что Крым готовится – Живов

Катя Добрина.  
20.05.2025 18:59
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мирные переговоры по Украине не мешают Европе готовится к большой войне и постепенно стягивать к границам России базы НАТО.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание военный блогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мирные переговоры по Украине не мешают Европе готовится к большой войне и постепенно стягивать...

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«У Европы видимо есть план войны с нами. Они готовят большую континентальную войну… они любыми силами стараются создать в Румынии плацдарм для войны с Россией на Черноморском побережье.

Напомню, там сейчас строится самая большая военная авиабаза НАТО, нацеленная понятно на какой регион. Кстати, я что-то не слышал, чтобы у нас в Крыму строились какие-то специальные закрытые, укреплённые, бункерного типа аэродромы. Мы не очень-то готовимся к тому, к чему готовится наш противник.

Базу Rammstein из Германии перенесли на берег Констанцы – люди готовятся к войне с нами, формируют плацдармы в Прибалтике, Польше, Румынии. Украина и так уже является плацдармом. Можно сколько угодно переговариваться, но пока что слишком разные позиции у двух сторон», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, США не согласны принимать предложение России по мирному урегулированию: четыре региона плюс Крым, снятие санкций, отставка Зеленского и перевыборы на Украине.

«Они раз за разом на полном серьёзе предлагают: отдайте нам Кинбурнскую косу, Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Всю правую сторону Днепра оставим за Украиной, конфликт заморозим по ЛБС, а там будь что будет.

Это предложение означает для нас если не поражение, то уж точно не победу. Заморозка невыгодного конфликта, который ставит под угрозу все наши южные регионы, — это очень сомнительно.

И президент всё это прекрасно понимает, на такие условия, естественно, не идёт. Американцы открыто говорят: если бы вы вернулись в Херсон или взяли Запорожье, тогда бы мы обсудили. А пока обсуждать нечего», – заключил Живов.

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