Европа встревожена – Москва может конфисковать западные активы в России

Константин Серпилин.  
24.01.2024 20:11
  (Мск) , Лондон
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Война, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Вместо того, чтобы послушно стать источником дешёвого сырья для Запада, Россия усиливает контроль над мировой торговлей.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы послушно стать источником дешёвого сырья для Запада, Россия усиливает контроль над...

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«Сейчас проблема, с которой сталкивается Запад, заключается в том, что Россия – крупнейший в мире производитель нефти, газа, алмазов, и других видов сырья. В Донбассе большие залежи лития. И, конечно, производитель продуктов питания.

Одна из всех тревог европейцев в том, что они не смогли захватить контроль над Россией, чтобы Россия стала новой Африкой. Происходит наоборот – русские ужесточают контроль над всей этой крупной торговлей сырьевыми товарами. Европейцы начинают всё больше и больше нервничать по этому поводу», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что дело может дойти до конфискации западных активов на территории России.

«До сих пор русские не объявляли ни о каких ответных шагах. Единственная серьёзная санкция была в 2014 году, когда запретили импорт продовольствия из ЕС. Это единственная серьёзная санкция, которую они ввели до сих пор. По крайней мере, публично.

Но если сейчас Запад пойдёт дальше – и конфискует замороженные активы России, то русские конфискуют западные активы в России. Судя по всему, их стоимость примерно такая же. Они в основном немецкие, много также французских. Дела обстоят именно так», – подытожил аналитик.

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