Европа вступилась за обиженных Зеленским украинских олигархов. А смысл?

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Не прошло и трех лет, как Венецианская комиссия обнародовала заключение о принятом по инициативе Зеленского законе о деолигархизации.

Помните эту громкую историю – с реестром олигархов, необходимостью отказа от владения крупными СМИ и попытками лихой кавалерийской атаки на владельцев заводов и пароходов с целью переотжима ранее отжатого в пользу «новых и честных собственников» – уже не олигархов, а просто скромных друзей президента.

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Начиналось все шумно и красиво – с заявлений Данилова о составленном на Банковой таинственном списке «13 врагов Оуше…», простите, Зеленского. Правда, честные юристы уже тогда обращали внимание на волюнтаристский подход предлагаемого закона и его размытые критерии, которые власти напряженно выдумывали на ходу, подгоняя под известные им неугодные персоналии.

Ведь, кто такой олигарх? Очевидно, что это владелец крупного капитала, напрямую влияющий на все ветви власти с целью его приумножения. Иначе говоря, олигарх – плод «крепкой дружбы» капитала с коррумпированными политиками и чиновниками.

«Есть масса куда менее радикальных и более эффективных механизмов извлечения пользы. Можно вынудить олигархов нести полную социальную ответственность за использование благополучно отжатых предприятий. Можно заставить их платить налоги в полном объеме. Да много чего можно сделать, имея желание, политическую волю и парламентское большинство. Но власть предпочитает устроить грандиозный фейерверк и спокойно обшарить карманы засмотревшегося обывателя», – писал, анализируя по горячим следам тогда еще не закон, но законопроект, известный киевский адвокат Могильницкий.

И разве только он один?

По прошествии времени выяснилось, что критики нового закона как в воду глядели, когда говорили, что он не имеет ничего общего с декларируемыми самой властью европейскими подходами и принципами. По сути, фиговый листок так называемой деолигархизации от Зеленскрго прикрывал самый обыкновенный черный передел в стиле девяностых. Только вместо бандитской пули использовались решения СНБО.

С тех пор практически все персоналии из приснопамятного «писка 13-ти» были вынуждены пойти на уступки ради соответствия критериям скандального закона. Так, Ахметов с Коломойским и Порошенко формально избавились от своих медиаактивов, Новинский был вынужден сдать депутатский мандат, Фирташа «разукрупнили», Жеваго с Григоришиным и Богуслаевым попали в жернова «национализации».

Кажется один только вечный зять Кучмы Пинчук вышел сухим из воды. Вроде как и не олигарх, а…кто? А вот неизвестно. Но при этом поддерживает абсолютно все инициативы власти и содержит за свой счет специально для Зеленского статусную пиар-площадку в виде перебазировавшейся в Киев «Ялтинской европейской стратегии». В общем, как поется в одной известной песне, правда, по другому поводу – «Перед партиею чист настоящий коммунист».

В общем, протесты протестами, а закон тогда через послушное монобольшинство успешно продавили, а в качестве кости, брошенной критикам, отправили текст документа на экспертизу в ту самую «Венецианку».

Тут следует сделать уточнение для малосведущих в особенностях украинской политической традиции читателей. Одним из следствий встраивания страны в европериферию стало взятие Украиной на себя множества обязательств соответствовать тем или иным евростандартам. Как члена ПАСЕ, ОБСЕ и прочих структур Украину все годы незалежности белые господа из Брюсселя регулярно по этому поводу шпыняли – мол, не дотягивает до Европы, и давали очередное, как говорили в Киеве, «домашнее задание».

Что характерно, украинский политический класс не видел в этом ничего унизительного, в отличие от призрака имперской Москвы, регулярно покушавшегося на основы незалежной государственности. В общем, от белого господина зависеть не зазорно, а даже почетно. Такая зависимость возвышает выбившегося в люди куркуля-провинциала над себе подобными.

Ну, и одной из таких неоколониальных традиций стала регулярная отправка спорных законов на проверку в эту самую Венецианскую комиссию, полное название которой содержит довесок «за демократию через право».

Что характерно – при всем этом низкопоклонстве и лизоблюдстве перед Европой, в реальности киевские политики, как правило, клали большой болт на рекомендации «Венецианки» в том случае, если они были им невыгодны. Именно под предлогом рекомендательного, а не обязательного к выполнению характера таких выводов. Как это имело место, например, со скандальными законами о языке или об образовании.

Ну, так вот. Помариновав у себя текст «антиолигархического» закона пару лет, Комиссия рекомендовала украинским властям законодательно отсрочить выполнение закона об олигархах, выявить его недостатки и разработать альтернативный закон, предусматривающий эффективную конкурентную политику, повышение прозрачности госзакупок, борьбу с коррупцией, укрепление плюрализма в СМИ.

Как следует из опубликованного на сайте «Венецианки» 13 июня юридического заключения, вместо реальной и системной борьбы с монополизацией власти и собственности в руках отдельных лиц, закон Зеленского предлагает точечную «охоту на ведьм» и легализует преследования неугодных.

«Этот «персональный подход» имеет целью идентифицировать лиц как «олигархов» по определенным критериям, таким как богатство, владение СМИ и т.д., и налагает на них ряд ограничений (например, запрещая финансирование политических партий и избирательных кампаний). Этот подход носит, несомненно, карательный характер», — считают в Венецианской комиссии.

Комиссия также отказала закону Зеленского в претензиях на демократичность.

«Сейчас Закон об олигархах нельзя рассматривать как демократический ответ на проблему олигархизации. Закон трудно согласовать с принципами политического плюрализма и верховенства права, поскольку он потенциально может быть использован в политических целях. Венецианская комиссия делает вывод, что закон не следует выполнять в том виде, в каком он сейчас, и что следует применять «системный подход», — говорится в заключении.

В общем, много правильных, важных и нужных слов. Но, как говорится, дорого яичко ко Христову дню. А европейского вердикта – так, вообще, как тех обещаний из народной присказки, три года ждать. Причем, в прямом смысле.

В общем, вердикт есть, а толку от него нет. Поезд-то уже ушел. И все нужные ей политические дивиденды из этого закона власть уже выжала. Так что заключения еврозаконников имеют теперь сугубо академическую ценность. А еще их можно использовать в качестве туалетной бумаги. Как говорится, проверенное европейское качество.