Европа второй раз приводит к власти фашистов

21.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Европа со своими «ценностями» во второй раз за последний век привела к власти фашистов и до сих пор помогает им. На этот раз речь идет об Украине, которая погрузилась в средневековье.

Об этом на конференции «Крым в современной геополитике» заявил российский экономический эксперт Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт также раскритиковал российскую власть за то, что та бросила 40-миллионный украинский народ под «оккупацией нацистов».

«События, которые предшествовали воссоединению России с Крымом, и события сразу после этого были своего рода идеологической катастрофой. Причем, чудовищной катастрофой. Для нас Европа была источником и образцом цивилизации. Мы привыкли, что европейские стандарты демократии, прав человека и всего остального, и мы увидели, что эта Европа снова, второй раз на нашей исторической памяти привела к власти фашистов.

И не просто привела их к власти, но поддерживает их всеми силами до сих пор. Оказалось, что мы со всеми нашими недостатками, которые мы знаем значительно лучше, чем свои достоинства, являемся главными источниками в современном мире того, что мы всю жизнь привыкли считать европейскими ценностями.

А Запад отказался от своего цивилизационного наследия и всю мощь своих технологий бросил на превращение человека обратно в обезьяну. И делает это достаточно успешно на Украине и весьма эффективно. А мы оставили 40 миллионов человек, по сути дела, под нацистской оккупацией. И это наша большая вина», – заявил Делягин.