Европа выяснила, что может жить без российского газа, но проблем от этого меньше не стало

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Всего за два с половиной года структура и объем импорта газа Европейским союзом существенно изменились. Основной поставщик — Россия — в значительной степени выбыла из этой структуры, а объемы импорта снизились из-за снижения спроса на газ в ЕС. Однако ЕС по-прежнему сильно зависит от импорта газа, пишет ведущее аналитическое издание ЕС в сфере экономики Bruegel.

Это особенно актуально, поскольку внутренняя добыча газа в ЕС сократилась более чем на треть (36 процентов) в период с 2020 по 2023 год из-за сокращений со стороны крупнейшего производителя — Нидерландов. Ожидается, что внутреннее снижение продолжится без существенного увеличения в краткосрочной перспективе производства зеленого газа в ЕС, включая биогаз и биометан.

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В этом контексте, отмечает издание, необходима новая оценка возникающих стратегических угроз импорту газа в ЕС. По мере изменения структуры импорта газа в ЕС возникают новые риски, и их картирование имеет важное значение.

Евросоюз, по мере того, как спрос на газ в ЕС снижается, готовится учитывать неценовые ориентиры при импорте природного газа: от френдшоринга, дерискинга, климатических целей, интенсивности выбросов метана и до транспортной безопасности и взаимозависимости.

В период с 2020 по 2023 год доля российского газа в импорте газа ЕС снизилась примерно с половины до всего лишь 15 процентов. Норвегия в настоящее время является основным внешним поставщиком газа в ЕС, поставляя большую часть своего газа по трубопроводам.

Сжиженный природный газ (СПГ) из США теперь конкурирует с российским газом за второе место на рынке ЕС. Новые источники, включая Египет, Анголу и Оман, а также растущий импорт из Азербайджана сделали газовый импорт ЕС более диверсифицированным.

В 2022 году США отправили около 30 процентов своего экспорта газа в ЕС; Катар отправил всего 15 процентов. В 2022 году ЕС был четвертым по величине мировым рынком газа после США, России и Китая. Однако совокупное потребление газа странами Юго-Восточной и Южной Азии, за исключением Китая, почти на 40 процентов больше, чем в ЕС.

Зависимость ЕС от импорта, перевозимого через моря и океаны, возросла. В 2022 и 2023 годах большая часть импорта газа в ЕС поступала по морским трубопроводам через Северное, Средиземное и Балтийское моря из таких стран, как Норвегия, Алжир и Ливия, или на танкерах СПГ из США, Катара и Египта.

Почти 80 процентов импорта газа поступало в ЕС по морю в 2022 году, увеличившись до 87 процентов в 2023 году. Азербайджан является единственным поставщиком (кроме России), отправляющим газ по наземным трубопроводам.

Хотя большая доля импорта газа по морю снижает зависимость от транзитных стран, некоторые транзитные страны остаются важными для ЕС.

Страны ЕС по-прежнему импортируют значительные объемы российского газа через украинский трубопровод. Транзитная роль Турции расширилась с трубопроводом TurkStream, ростом потоков из Азербайджана и реэкспортом СПГ. Соединенное Королевство также сохраняет сильную транзитную роль.

Однако растущий импорт газа в ЕС по морю создает новые риски, такие как узкие места для СПГ в Суэцком канале и Ормузском проливе .

Обеспечение безопасности морской торговли и морской инфраструктуры становится все более важным, о чем свидетельствуют такие инциденты, как предполагаемая диверсия в конце 2023 года на газопроводе Balticconnector и взрывы на Nord Stream в 2022 году, оба из которых нарушили поставки газа и выявили уязвимость критически важной подводной инфраструктуры.

Больше импорта от экспортеров, которые также обслуживают страны, не входящие в ЕС, подвергает ЕС большей глобальной конкуренции. В то время как Норвегия (как и Алжир) направляет почти три четверти своего экспорта газа в ЕС по трубопроводу , эта схема не применяется к другим экспортерам.

Если Европа решит полагаться на импорт природного газа только из стран, которые разделяют его фундаментальные ценности (демократические политические системы с низким уровнем коррупции), то по состоянию на 2023 г ЕС смог бы удовлетворить свои потребности при сохранении текущих объемов импорта, т.е. даже без снижения потребления, делает вывод издание.

Но строгое выполнение прочих многочисленных критериев потребует компромиссов и является сложной задачей без дальнейшего резкого снижения спроса, роста энергоэффективности, развития альтернативной энергетики и наращивания европейской добычи газа.